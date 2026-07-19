Rückkehr nach Europa: Planen Harry und Meghan ihr royales Comeback?
London (Vereinigtes Königreich) - Kehren Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) Amerika bald den Rücken? Berichten zufolge soll das Paar über ein mögliches Comeback in Großbritannien nachdenken.
Anfang 2020 hatten die Sussexes ihren Rückzug aus dem britischen Königshaus erklärt und mit dem sogenannten Megxit ein royales Beben ausgelöst.
Heute, mehr als sechs Jahre später, scheinen die Zeichen mehr denn je auf Versöhnung zu stehen.
Zu einer zarten Annäherung war es bereits in der vergangenen Woche gekommen: Zum ersten Mal seit Jahren hatten die royalen Auswanderer gemeinsam mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) Harrys Vater König Charles III. (77) in Großbritannien besucht.
Der Grundstein für einen Neuanfang?
Nach einem Bericht der britischen "Daily Mail" soll das Paar tatsächlich eine Rückkehr in Harrys alte Heimat in Betracht ziehen und versuchen, "den Megxit rückgängig zu machen". Der Weg dorthin sei bereits geebnet, heißt es.
Prinz Harry soll sich in Amerika nicht mehr wohlfühlen
Der Prinz fühle sich in seiner Wahlheimat Kalifornien zunehmend unwohl, plauderte eine Quelle aus dem engen Umfeld des 41-Jährigen gegenüber dem Blatt aus.
Auch Herzogin Meghan soll voll und ganz hinter dem angeblichen Sinneswandel ihres Ehemannes stehen und seine Pläne tatkräftig unterstützen. Die frühere "Suits"-Darstellerin wolle "Harrys englische Seite wiederbeleben", so der Insider weiter.
Demnach wolle das Paar sein kürzlich errichtetes Ferienhaus in Portugal "als Zwischenstation auf dem Weg zurück nach Großbritannien" nutzen, wie es heißt. Der mögliche Schritt stehe jedoch nicht unmittelbar bevor.
Im September soll Prinz Harry erneut für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in seine Heimat reisen. Dann könnte es auch zu einem weiteren Treffen mit seinem Vater kommen.
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