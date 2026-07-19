Rückkehr nach Europa: Planen Harry und Meghan ihr royales Comeback?

London (Vereinigtes Königreich) - Kehren Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) Amerika bald den Rücken? Berichten zufolge soll das Paar über ein mögliches Comeback in Großbritannien nachdenken.

Meghan (44) und Harry (41) sind 2020 in die USA ausgewandert. © picture alliance/dpa/PA Wire | Jonathan Brady

Anfang 2020 hatten die Sussexes ihren Rückzug aus dem britischen Königshaus erklärt und mit dem sogenannten Megxit ein royales Beben ausgelöst.

Heute, mehr als sechs Jahre später, scheinen die Zeichen mehr denn je auf Versöhnung zu stehen.

Zu einer zarten Annäherung war es bereits in der vergangenen Woche gekommen: Zum ersten Mal seit Jahren hatten die royalen Auswanderer gemeinsam mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) Harrys Vater König Charles III. (77) in Großbritannien besucht.

Der Grundstein für einen Neuanfang?

Nach einem Bericht der britischen "Daily Mail" soll das Paar tatsächlich eine Rückkehr in Harrys alte Heimat in Betracht ziehen und versuchen, "den Megxit rückgängig zu machen". Der Weg dorthin sei bereits geebnet, heißt es.