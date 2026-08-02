Prinz Louis plaudert aus: Schwester Charlotte macht sich über seine royalen Turnkünste lustig!
England - Ein seltener Familienauftritt: Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) besuchten gemeinsam mit ihren drei Kindern die Commonwealth Games in Schottland. Bei einem Treffen mit den Athleten plauderte Prinz Louis (8) dabei ganz offen über seine Schwester Charlotte (11).
Denn als die Familie die Sportler des Teams Wales traf, unterhielten sie sich natürlich über deren sportliche Leistungen.
Kate wandte sich schließlich an ihren jüngsten Sohn und sagte: "Louis, du perfektionierst gerade deinen Handstand."
Der Achtjährige plauderte daraufhin etwas über seine Schwester Prinzessin Charlotte (11) aus. Mit verschränkten Armen antwortete er: "Ein bisschen. Aber Charlotte sagt, ich bin nicht gut!"
Auch Prinz George (13) sorgte für einen amüsanten Moment. Als er gefragt wurde, ob er ebenfalls einen Handstand beherrsche, legte er eine kleine Beichte ab und erklärte, er sei "sehr schlecht in allem, was Beweglichkeit erfordert".
Während die beiden Jungs offenbar andere sportliche Talente haben, ist Charlotte im Gegensatz dazu sehr begabt im Turnen. Ihre Eltern verrieten, dass die junge Royal Gymnastik und Ballett liebe. Kate ergänzte, dass ihre Tochter außerdem gerne tanze.
Geschenke für Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George
Für Charlotte gab es bei dem Treffen sogar ein besonderes Geschenk: Zwei Turnerinnen überreichten ihr einen signierten Turnanzug. Auch George und Louis gingen nicht leer aus.
Die drei Geschwister bekamen jeweils einen Teddybären von Gwen, dem walisischen Drachen, sowie eine Geschenktüte mit dem walisischen Radsport-Outfit.
Bei Gesprächen mit anderen Athleten erzählte Louis, dass er kürzlich an seinem ersten Sportfest in der Schule teilgenommen hatte. George verriet, dass Speerwerfen seine Lieblingsdisziplin sei.
Vor dem Treffen mit den Athleten hatte die Familie mehrere Disziplinen verfolgt, darunter Netball und Radsport. Für Prinz Louis war es außerdem der erste Besuch bei einer großen Sportveranstaltung und erst sein zweiter offizieller öffentlicher Auftritt.
Titelfoto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa