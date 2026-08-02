Prinz Louis plaudert aus: Schwester Charlotte macht sich über seine royalen Turnkünste lustig!

England - Ein seltener Familienauftritt: Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) besuchten gemeinsam mit ihren drei Kindern die Commonwealth Games in Schottland . Bei einem Treffen mit den Athleten plauderte Prinz Louis (8) dabei ganz offen über seine Schwester Charlotte (11).

Prinzessin Kate (44, v. l.) besuchte gemeinsam mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte (11), Prinz Louis (8) und Prinz George (13) die Commonwealth Games. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Denn als die Familie die Sportler des Teams Wales traf, unterhielten sie sich natürlich über deren sportliche Leistungen.

Kate wandte sich schließlich an ihren jüngsten Sohn und sagte: "Louis, du perfektionierst gerade deinen Handstand."

Der Achtjährige plauderte daraufhin etwas über seine Schwester Prinzessin Charlotte (11) aus. Mit verschränkten Armen antwortete er: "Ein bisschen. Aber Charlotte sagt, ich bin nicht gut!"

Auch Prinz George (13) sorgte für einen amüsanten Moment. Als er gefragt wurde, ob er ebenfalls einen Handstand beherrsche, legte er eine kleine Beichte ab und erklärte, er sei "sehr schlecht in allem, was Beweglichkeit erfordert".

Während die beiden Jungs offenbar andere sportliche Talente haben, ist Charlotte im Gegensatz dazu sehr begabt im Turnen. Ihre Eltern verrieten, dass die junge Royal Gymnastik und Ballett liebe. Kate ergänzte, dass ihre Tochter außerdem gerne tanze.