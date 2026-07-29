Nächster Schlag für Ex-Royal: Andrew Mountbatten-Windsor ignoriert Aufforderung - jetzt droht die Demütigung

England - Für seine Skandale und die Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) verlor Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) sämtliche royalen Titel sowie sein langjähriges Zuhause. Nun droht ihm sogar der Verlust einer seiner letzten Auszeichnungen.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) droht nun der Verlust seiner letzten Auszeichnung. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

Denn obwohl ihm sein Bruder, König Charles (77), im vergangenen Jahr im Zuge der Veröffentlichung der Epstein-Akten sämtliche königlichen Titel entzogen hatte, durfte der frühere Herzog von York die Auszeichnung "Freedom of the City of London" zunächst behalten, so The Mirror.

Andrew erhielt diesen Titel, da sein verstorbener Vater, Prinz Philip (†99), zuvor zum "Freeman of the City of London" ernannt worden war. Dieser Status kann an die Kinder weitergegeben werden.

Bisher ging die "City of London Corporation" davon aus, den Ehrentitel rechtlich nicht entziehen zu können - deshalb bat sie Andrew, die Auszeichnung freiwillig zurückzugeben.

Da er dieser Aufforderung nie nachkam, arbeiteten Juristen der Stadtverwaltung an einem neuen Gesetzentwurf. Sollte dieser verabschiedet werden, könnten die gewählten Mitglieder künftig über den Entzug der Auszeichnung abstimmen.

Ein Sprecher erklärte gegenüber dem Boulevardblatt: "Wir entwickeln derzeit ein Verfahren, das den Entzug der 'Freedom of the City of London' in geeigneten Fällen ermöglichen würde. Wir haben festgestellt, dass es derzeit keinen wirksamen rechtlichen Mechanismus dafür gibt."