Harrys Versöhnung mit Charles: Was bedeutet der Rücktritt seines wichtigsten Beraters?

England/USA - Für König Charles (77) und Prinz Harry (41) stehen in letzter Zeit alle Zeichen auf Versöhnung. Jetzt tritt der wichtigste Berater des Monarchen zurück - doch was bedeutet das nun für den Herzog von Sussex?

Prinz Harry (41) wünscht sich Frieden mit seiner Familie. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Denn wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, wird der langjährige und wichtigste Privatsekretär von Charles, Sir Clive Alderton (59), im Mai 2027 sein Amt verlassen.

Ein Insider erklärte nun gegenüber Page Six: "Harry könnte den Ruhestand von Sir Clive persönlich begrüßen, vor allem, nachdem er ihn in seinem Buch Spare so negativ dargestellt hat. Aber wenn Harry glaubt, dass ein einziger Rücktritt plötzlich den Weg zurück in die königliche Familie freimacht, wird er meiner Meinung nach enttäuscht sein."

Das "Vertrauensdefizit" zwischen Harry und seiner Familie gehe demnach weit über die Person Alderton hinaus. Zuvor war vermutet worden, dass der Berater Charles von einem Treffen mit seinem jüngsten Sohn abgeraten hatte.

In seiner Autobiografie soll Harry den Sekretär als "die Wespe" bezeichnet haben. Der Prinz beschrieb ihn darin als zunächst freundlich und zurückhaltend, ehe er später überraschend gegen ihn vorgegangen sei.

Die Quelle erklärte: "Eine Versöhnung hing schon immer weniger davon ab, wer den König berät, sondern vielmehr davon, ob Harry seine Familie davon überzeugen kann, dass sich die Geschichte nicht wiederholen wird."