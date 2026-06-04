Prinz William über Tochter Charlotte: Bei diesem Thema braucht er Hilfe von Prinzessin Kate
England - Es ist ein Thema, über das viele Väter früher oder später mit ihren Töchtern sprechen müssen: die Periode. Auch Prinz William (43) bleibt davor nicht verschont. Nun verriet er, wie er dieses Gespräch mit Prinzessin Charlotte (11) angehen möchte.
Am Mittwoch nahm der künftige König beim "South by Southwest"-Festival in der britischen Metropole London an einer Diskussionsrunde über die Anliegen junger Menschen teil.
Vivi Lin (27), die ebenfalls an dem Gespräch beteiligt war, setzt sich seit Jahren für die Entstigmatisierung der Menstruation ein, so People.
Sie fragte William schließlich, wie dieses Thema in seiner eigenen Familie behandelt werde.
Unter anderem wollte sie wissen, ob er bereit sei, mit seiner Tochter über die Menstruation zu sprechen.
"Er antwortete ganz offen, lächelte und sagte: 'Das ist ein Thema, mit dem ich nicht vertraut bin'", so die 27-Jährige.
Prinz William will mit Tochter Charlotte über die Menstruation sprechen
Dennoch räumte der Prinz ein, dass er sich künftig mit diesem Thema auseinandersetzen müsse. Um Unterstützung bei dem Gespräch mit Charlotte zu haben, wolle er seine Frau Prinzessin Kate (44) ins Boot holen.
Lin erzählte weiter: "Er gestand außerdem, dass Menstruations-Stigmatisierung weltweit weiterhin ein Problem sei und viele Menschen kaum darüber Bescheid wüssten. Dass Prinz William offen sagte, dass er mit seiner Tochter darüber sprechen müsse - und er dabei die Hilfe seiner Frau braucht -, wird für viele Väter mit Töchtern von großer Bedeutung sein. Viele Menschen tun sich schwer und wissen nicht, wie sie mit ihren Töchtern über die Menstruation sprechen sollen."
In der Gesprächsrunde wurde unter anderem auch die Entfremdung der Gesellschaft angesprochen. William sprach von dem "Verlust menschlicher Verbindungen".
Er betonte, wie wichtig es sei, die zwischenmenschliche Verbindung wiederherzustellen, Menschen in die Augen zu schauen und persönliche Gespräche zu führen.
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