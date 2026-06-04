Prinz William über Tochter Charlotte: Bei diesem Thema braucht er Hilfe von Prinzessin Kate

England - Es ist ein Thema, über das viele Väter früher oder später mit ihren Töchtern sprechen müssen: die Periode. Auch Prinz William (43) bleibt davor nicht verschont. Nun verriet er, wie er dieses Gespräch mit Prinzessin Charlotte (11) angehen möchte.

Prinz William (43) wird sich künftig mit seiner Tochter über die Menstruation sprechen müssen. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Am Mittwoch nahm der künftige König beim "South by Southwest"-Festival in der britischen Metropole London an einer Diskussionsrunde über die Anliegen junger Menschen teil.

Vivi Lin (27), die ebenfalls an dem Gespräch beteiligt war, setzt sich seit Jahren für die Entstigmatisierung der Menstruation ein, so People.

Sie fragte William schließlich, wie dieses Thema in seiner eigenen Familie behandelt werde.

Unter anderem wollte sie wissen, ob er bereit sei, mit seiner Tochter über die Menstruation zu sprechen.

"Er antwortete ganz offen, lächelte und sagte: 'Das ist ein Thema, mit dem ich nicht vertraut bin'", so die 27-Jährige.