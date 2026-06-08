Prinzessin Kate trifft auf royaler Hochzeit ihren Ex-Freund wieder

England - Am Wochenende gab der Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth (†96), Peter Phillips (48), seiner jetzigen Ehefrau das Ja-Wort . Für Prinzessin Kate (44) wurde die Feier auch zu einem Wiedersehen mit einem Mann aus ihrer Vergangenheit: ihrem Ex-Freund!

Prinzessin Kate (44) traf bei einer royalen Hochzeit ihren Ex-Freund wieder. © Ben Birchall/PA/AP/dpa

Die 44-Jährige besuchte die royale Hochzeitsfeier gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (43).

Unter den Gästen befand sich auch Kates ehemaliger Freund Rupert Finch (47), der zusammen mit seiner Ehefrau Lady Natasha Rufus Isaacs (43) erschien, so Page Six.

Berichten zufolge waren die beiden während ihrer Zeit an der Universität St Andrews ein Paar.

Insider berichten, dass die 44-Jährige bis 2002 mit Finch liiert gewesen sei - noch während ihres berühmten Auftritts bei einer Modenschau.

Damals trug sie ein durchsichtiges Minikleid und wollte damit wohl die Aufmerksamkeit von William auf sich ziehen.

Sowohl Kate als auch Rupert haben sich stets sehr zurückhaltend über ihre damalige Beziehung geäußert. Der 47-Jährige sagte einst: "Das ist nichts, worüber ich jemals sprechen werde. Es ist zwischen Kate und mir und liegt lange zurück."