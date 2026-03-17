Während sich im Hintergrund royale Skandale häufen, gibt König Charles den DJ

König Charles (77) legte zusammen mit Christian St Louis (22) auf - beide hatten sichtlich Spaß. © Jacob King / POOL / AFP

Ganz so schnell wird er den Thron wohl nicht aufgeben, dennoch hatte er sich kürzlich selbst an den Turntables versucht. Denn der Monarch war vor Kurzem bei einer Veranstaltung im britischen Manchester zu Besuch, bei der die Arbeit des "The King's Trust" im Mittelpunkt gestanden hatte, wie The Sun berichtete.

Dort hatte ihm der 22-jährige Christian St Louis erklärt, wie die Arbeit eines DJs eigentlich aussieht. Er zeigte dem König, wie man Songs ineinander überblendet oder die Lautstärke einzelner Tracks reduziert. Charles probierte sich auch selbst aus, als schon bald ein Zuschauer fragte: "Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, oder?"

Der 77-Jährige hatte sichtlich Spaß und wirkte gut gelaunt, während er zugab, dass er noch "versucht, den Dreh herauszubekommen".

"Es hat echt Spaß gemacht. Er hat sich super geschlagen. Er war total fasziniert von all den Knöpfen. Für mich ist es einfach, aber ich weiß, dass das nicht für jeden gilt. Man legt schließlich nicht jeden Tag mit einem König auf", erzählte Christian begeistert.