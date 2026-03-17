Während sich im Hintergrund royale Skandale häufen, gibt König Charles den DJ
England - Ist an König Charles (77) etwa ein DJ verloren gegangen?
Ganz so schnell wird er den Thron wohl nicht aufgeben, dennoch hatte er sich kürzlich selbst an den Turntables versucht. Denn der Monarch war vor Kurzem bei einer Veranstaltung im britischen Manchester zu Besuch, bei der die Arbeit des "The King's Trust" im Mittelpunkt gestanden hatte, wie The Sun berichtete.
Dort hatte ihm der 22-jährige Christian St Louis erklärt, wie die Arbeit eines DJs eigentlich aussieht. Er zeigte dem König, wie man Songs ineinander überblendet oder die Lautstärke einzelner Tracks reduziert. Charles probierte sich auch selbst aus, als schon bald ein Zuschauer fragte: "Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, oder?"
Der 77-Jährige hatte sichtlich Spaß und wirkte gut gelaunt, während er zugab, dass er noch "versucht, den Dreh herauszubekommen".
"Es hat echt Spaß gemacht. Er hat sich super geschlagen. Er war total fasziniert von all den Knöpfen. Für mich ist es einfach, aber ich weiß, dass das nicht für jeden gilt. Man legt schließlich nicht jeden Tag mit einem König auf", erzählte Christian begeistert.
Weiterhin Skandale rund um Andrew Mountbatten-Windsor
Auch wenn sich der König öffentlich locker zeigte, spielen sich hinter den verschlossenen Türen des Königshauses weiterhin zahlreiche Skandale ab.
Sein Bruder, Andrew Mountbatten-Windsor (66), wurde vor Kurzem festgenommen - unter anderem im Zusammenhang mit seinen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Infolgedessen waren ihm vor wenigen Monaten auch alle royalen Titel und Orden - einschließlich seines Prinzentitels - entzogen worden.
Auch aus seinem langjährigen Zuhause, der Royal Lodge, hatte er ausziehen müssen. In dieser Woche wurden zudem Umzugswagen vor seinem neuen Zuhause, der Marsh Farm, gesichtet. Zuvor hatte er übergangsweise in Wood Farm gelebt, während die Renovierungsarbeiten abgeschlossen wurden.
Dazu gehörten unter anderem große Holztore, die nun den Eingang zum Anwesen bilden. Auch seine Ex-Frau, Sarah Ferguson (66), soll eine enge Verbindung zu Epstein gehabt haben.
Titelfoto: Jacob King / POOL / AFP