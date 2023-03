Erster Muttertag ohne die Queen: Royals erinnern an verstorbene Elizabeth II.

London (Großbritannien) - Mit einem Foto von König Charles III. (74) und seiner Mutter haben die britischen Royals auf Twitter am ersten Muttertag nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) an die Monarchin erinnert.

"An alle Mütter überall, und an die, die ihre Mütter heute vermissen: Wir denken an euch und wünschen euch einen besonderen Muttertag", hieß es in dem Post.

Anders als in Deutschland am zweiten Sonntag im Mai wird der Mother's Day in Großbritannien am 4. Fastensonntag gefeiert, dieses Jahr also am 19. März.