Prinzessin Charlotte feiert elften Geburtstag: William und Kate teilen seltene Einblicke

England - Happy Birthday, Prinzessin Charlotte! Die junge Royal feierte am Samstag ihren elften Geburtstag. Zu diesem freudigen Anlass teilten ihre Eltern niedliche Einblicke aus ihrem Leben.

Prinzessin Charlotte wurde am Samstag elf Jahre alt. © HENRY NICHOLLS / AFP

Auf Instagram posteten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) ein bisher unveröffentlichtes Porträt ihrer einzigen Tochter.

Das Foto zeigt Charlotte, wie sie lässig in einem Feld steht und von mehreren Blumen umgeben ist. Sie trug dabei einen rot-schwarz gestreiften Pullover sowie eine Jeanshose.

Unter dem Beitrag schrieben ihre Eltern: "Wir wünschen Charlotte einen sehr glücklichen 11. Geburtstag!"

Kurz darauf folgte ein Video der jungen Royal, das unter anderem Szenen zeigt, in denen sie mit einem Familienhund spielt. Darunter hieß es: "Vielen Dank für die lieben Geburtstagsgrüße für Prinzessin Charlotte, die heute 11 Jahre alt wird!"

Die Elfjährige ist das mittlere Kind des Herzogspaares von Wales, neben ihrem jüngeren Bruder Prinz Louis (8) und ihrem älteren Bruder Prinz George (12).