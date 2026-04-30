Australien-Trip von Harry und Meghan sorgt für neuen Ärger mit Prinz William

England/USA - Seit Jahren sind Prinz Harry (41) und Prinz William (43) zerstritten - eine Versöhnung ist bisher nicht in Sicht. Die jüngste Australienreise von Harry soll die beiden Brüder noch weiter auseinandergebracht haben.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) reisten Mitte April für vier Tage nach Australien. © Jonathan Brady / POOL / AFP

Vor wenigen Wochen reiste der 41-Jährige mit seiner Frau, Herzogin Meghan (44), nach Down Under. Eine Quelle erklärte gegenüber US-Weekly, dass diese Tour einen "quasi-königlichen Vibe" gehabt habe.

"Es wirkt so, als würden sie alte Verbindungen auf eine Weise nutzen, die nicht akzeptabel sein sollte, weil sie keine arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie mehr sind", so der Insider.

Das Herzogpaar von Sussex trat vor sechs Jahren aus der Königsfamilie aus und zog in die USA. Kurz darauf warfen sie den britischen Royals unter anderem Rassismus gegenüber Meghan vor - einer der Gründe, warum die Familie bis heute zerstritten ist.

Schon bei früheren Auslandsreisen von Harry und Meghan gab es innerhalb der Familie Frustration über die "königlichen Touren", die eigentlich keine sind, da sie ein Image vertreten, das sie offiziell nicht mehr haben.

Zudem sollen William und Prinzessin Kate (44) immer wieder überrascht von den öffentlichen Auftritten der Sussexes gewesen sein - so offenbar auch bei der aktuellen Australientour.