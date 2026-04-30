Australien-Trip von Harry und Meghan sorgt für neuen Ärger mit Prinz William
England/USA - Seit Jahren sind Prinz Harry (41) und Prinz William (43) zerstritten - eine Versöhnung ist bisher nicht in Sicht. Die jüngste Australienreise von Harry soll die beiden Brüder noch weiter auseinandergebracht haben.
Vor wenigen Wochen reiste der 41-Jährige mit seiner Frau, Herzogin Meghan (44), nach Down Under. Eine Quelle erklärte gegenüber US-Weekly, dass diese Tour einen "quasi-königlichen Vibe" gehabt habe.
"Es wirkt so, als würden sie alte Verbindungen auf eine Weise nutzen, die nicht akzeptabel sein sollte, weil sie keine arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie mehr sind", so der Insider.
Das Herzogpaar von Sussex trat vor sechs Jahren aus der Königsfamilie aus und zog in die USA. Kurz darauf warfen sie den britischen Royals unter anderem Rassismus gegenüber Meghan vor - einer der Gründe, warum die Familie bis heute zerstritten ist.
Schon bei früheren Auslandsreisen von Harry und Meghan gab es innerhalb der Familie Frustration über die "königlichen Touren", die eigentlich keine sind, da sie ein Image vertreten, das sie offiziell nicht mehr haben.
Zudem sollen William und Prinzessin Kate (44) immer wieder überrascht von den öffentlichen Auftritten der Sussexes gewesen sein - so offenbar auch bei der aktuellen Australientour.
Keine Versöhnung zwischen William und Harry in Sicht
Während der viertägigen Reise sprach Harry auch über seinen Rückzug aus dem royalen Leben: "Ich dachte: 'Ich will diesen Job nicht. Ich will diese Rolle nicht - wohin das auch führt, ich mag es nicht.'"
Diese Worte sollen bei seinem Bruder und dessen Frau offenbar gar nicht gut angekommen sein. Doch nicht nur das: Laut der Quelle sei der Umgang der Sussexes in der Öffentlichkeit auch ein Problem des künftigen Königspaars von England.
"Ihre mediale Dauerpräsenz hat anhaltende Spannungen erzeugt. Das ist ein Hindernis für eine Versöhnung. Gerade wenn sich die Lage beruhigt, schaffen sie es offenbar, erneut eine Kontroverse auszulösen", so die Quelle.
Zwischen den beiden Brüdern herrsche zudem weiterhin Funkstille: "Es gibt keine Kommunikation. Sie werden das irgendwann klären, aber aktuell besteht weiterhin Abstand."
Auch wenn zwischen Harry und William weiterhin kein Kontakt besteht, hat sich der 41-Jährige im vergangenen Jahr erstmals nach über zwei Jahren mit König Charles (77) getroffen. Laut Berichten seien Vater und Sohn daran interessiert, ihre Beziehung wieder zu verbessern.
Titelfoto: Jonathan Brady / POOL / AFP