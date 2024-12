Emotionaler Moment: Prinzessin Kate umarmt Krebspatientin nach bewegendem Gespräch

Prinzessin Kate (42) absolvierte im Oktober ihren ersten öffentlichen Termin nach Abschluss ihrer Chemotherapie. © Jon Super/AP/dpa

Wie die Daily Mail berichtete, äußerte sich die künftige Königin zu ihrer Krankheit, als sie mit einigen Fans ins Gespräch kam.

Eine Frau, die für die britische Krebshilfe arbeitete, sagte zu Kate, sie sei eine wahre Inspiration für alle Patienten.

"Die Menge an Menschen, die mir dieses Jahr geschrieben haben, ist außergewöhnlich. Ich denke, Krebs betrifft wirklich so viele Familien. Menschen wie Sie leisten da draußen all die harte Arbeit. Ich bin unglaublich dankbar", so die 42-Jährige wehmütig.

Kurz darauf umarmte sie auch Karen Maclean (73), eine Frau, die selbst 20 Jahre lang gegen die schwere Krankheit kämpfte.

Nach rund einem Jahr Therapie gab Kate im September bekannt, dass sie krebsfrei sei, nachdem sie ihre Krankheit im März dieses Jahres öffentlich gemacht hatte.