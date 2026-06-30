Schon 25 Jahre tot: Irans Ex-Kaiserin erinnert an verstorbene Tochter Leila (†31)

Teheran/Paris - Farah Pahlavi (87) trauert um ihre vor 25 Jahren verstorbene Tochter Leila (†31). Auf Instagram findet Irans ehemalige Kaiserin emotionale Worte.

Irans Ex-Kaiserin Farah Pahlavi (87) musste in ihrem Leben viele Schicksalsschläge verkraften. © Joel Saget/AFP/dpa

Die Prinzessin war am 10. Juni 2001 tot in einem Hotelzimmer in London entdeckt worden. Bei einer Obduktion stellte sich später heraus, dass sich eine Überdosis an Kokain, Schmerz- und Schlafmitteln in ihrem Blut befand.

Wie die Jahre zuvor fand auch dieses Jahr um Leilas Todestag in ihrem Mausoleum in Paris eine Trauerfeier statt, an der Iraner aus aller Welt teilnahmen und der 31-Jährigen gedachten.

"Diese große Zusammenkunft und emotionale Veranstaltung sind ein klares Zeichen der nationalen Solidarität, der Zuneigung und des Respekts, den die Iraner immer gegenüber der Königin des Iran und der Pahlavi-Familie zeigen", schrieb die 87-Jährige bereits Mitte Juni.

Bilder zeigen zahlreiche weiße Rosen, Kerzen und iranische Nationalflaggen bei der Gedenkfeier auf dem Friedhof Cimetière de Passy.

Rund zwei Wochen später postete die Ex-Kaiserin ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer gemeinsamen Tochter mit Schah Mohammad Reza Pahlavi (†60).

In dem Beitrag lobte Pahlavi die hiesige Anteilnahme: "Ich bin euch, meinen lieben Landsleuten, aufrichtig dankbar für diese Solidarität und dieses Mitgefühl."