Besonders emotional: Prinz William teilt private Erinnerungen an seine Oma Queen Elizabeth
England - Im September 2022 erschütterte der Tod von Queen Elizabeth (†96) die britische Königsfamilie. Mittlerweile wurde ein digitales Denkmal zu Ehren der früheren Monarchin geschaffen. Enkel Prinz William (44) teilte dort liebevolle Erinnerungen an seine Großmutter.
In einem kurzen Video, das auf der Website queenelizabeth.com geteilt wurde, dachte der 43-Jährige über besondere Momente nach, die er mit seiner verstorbenen Oma erlebt hatte.
So erzählte der künftige König, dass er auf Schloss Windsor viele Nachmittage mit der Queen und ihrem Ehemann Prinz Philip (†99) verbracht hatte - oft bei einer traditionellen britischen Tea-Time, mit vielen Gesprächen, Tee und Kuchen.
Außerdem besuchte er seine Großeltern, wenn er am nahegelegenen Eton College in der Nachbarstadt von Windsor gewesen war.
Seine liebsten Erinnerungen an die Queen stammten aus den Momenten, in denen er sie entspannt, zu Hause auf Windsor Castle erlebt hatte.
Prinz William erinnert an Tea-Time mit Queen Elizabeth
"Ich erinnere mich an viele ruhige Nachmittage, an denen ich mit ihr und meinem Großvater auf dem Schloss Tee getrunken habe, wir uns unterhielten, Geschichten teilten und sahen, wie sehr sie sich hier zu Hause fühlte, umgeben von ihrer Familie sowie ihren sehr geliebten Hunden und Pferden", so der Prinz.
Bis heute prägten ihn diese Treffen, eine besondere Verbindung zur Tea-Time habe er von seiner Oma geerbt, "von der ich nie wusste, dass ich sie brauche".
Er betonte zudem ihre Liebe zu den Tieren - demnach habe sie es geliebt, auf ihren Pferden im Park zu reiten. Dieses Bild von Queen Elizabeth auf ihren Pferden im Garten habe die 96-Jährige von einer Seite gezeigt, die die Außenwelt nur selten zu Gesicht bekam - außerhalb ihres Dienstes, "entspannt und zu Hause".
Der Royal fügte hinzu: "Diese Momente mit meiner Großmutter werde ich immer in Ehren halten." Das digitale Memorial wurde bereits im April anlässlich des 100. Geburtstages der Queen ins Leben gerufen.
Titelfoto: Montage: KIN CHEUNG / POOL / AFP, Jane Barlow/PA Wire/dpa