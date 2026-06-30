Besonders emotional: Prinz William teilt private Erinnerungen an seine Oma Queen Elizabeth

England - Im September 2022 erschütterte der Tod von Queen Elizabeth (†96) die britische Königsfamilie. Mittlerweile wurde ein digitales Denkmal zu Ehren der früheren Monarchin geschaffen. Enkel Prinz William (44) teilte dort liebevolle Erinnerungen an seine Großmutter.

Prinz William (44) teilte liebevolle Erinnerungen an seine Großmutter Queen Elizabeth (†96). © KIN CHEUNG / POOL / AFP

In einem kurzen Video, das auf der Website queenelizabeth.com geteilt wurde, dachte der 43-Jährige über besondere Momente nach, die er mit seiner verstorbenen Oma erlebt hatte.

So erzählte der künftige König, dass er auf Schloss Windsor viele Nachmittage mit der Queen und ihrem Ehemann Prinz Philip (†99) verbracht hatte - oft bei einer traditionellen britischen Tea-Time, mit vielen Gesprächen, Tee und Kuchen.

Außerdem besuchte er seine Großeltern, wenn er am nahegelegenen Eton College in der Nachbarstadt von Windsor gewesen war.

Seine liebsten Erinnerungen an die Queen stammten aus den Momenten, in denen er sie entspannt, zu Hause auf Windsor Castle erlebt hatte.