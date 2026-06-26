"Riesiges Spektakel" bei Großbritannien-Rückkehr: Harry und Meghan reisen mit eigener Security an

USA/England - In wenigen Wochen werden Prinz Harry (41) und seine Frau Herzogin Meghan (44) gemeinsam mit ihren Kindern erstmals seit vier Jahren wieder nach Großbritannien reisen. Neben dem von König Charles (77) versprochenen Sicherheitskonzept soll das Paar nun auch seine eigene Security mitbringen.

Herzogin Meghan (44) und ihr Mann Prinz Harry (41) setzen bei ihrer Großbritannien-Rückkehr auf ein eigenes Sicherheitsteam. © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Harrys Sicherheit in Großbritannien ist seit Jahren ein Streitthema. Nachdem er und seine Familie ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten und in die USA gezogen waren, verloren sie den staatlich finanzierten Polizeischutz.

In seiner neuen Heimat gibt der 41-Jährige Schätzungen zufolge rund drei Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro) für privaten Personenschutz aus, so Page Six.

Verhandlungen, um den staatlichen Schutz in Großbritannien zurückzuerlangen, blieben bisher ohne Erfolg. Doch eine erneute Überprüfung könnte ihm diesen wieder gewähren.

In einem Interview vor wenigen Monaten sagte er mit Blick auf die fehlenden Sicherheitsmaßnahmen: "Ich kann mir derzeit keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder zurück ins Vereinigte Königreich bringen würde. Und ich finde es wirklich traurig, dass ich meinen Kindern meine Heimat nicht zeigen kann."

Da über seinen Sicherheitsstatus bislang noch nicht endgültig entschieden worden ist, soll König Charles seinem Sohn während des Aufenthalts eine königliche Residenz mit privatem Sicherheitsdienst zur Verfügung stellen.