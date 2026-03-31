Sexualisierte Deepfakes von Belgiens Kronprinzessin auf Facebook: Palast greift ein

Brüssel (Belgien) - Nicht nur in Deutschland lösen Deepfakes, also KI-generierte Bilder und Videos, im Netz gerade hitzige Debatten aus. Auch im belgischen Königshaus sorgt das Thema für Wirbel.

Elisabeth von Belgien (24) wurde schon mehrfach KI-Opfer. © picture alliance/dpa/BELGA | Jasper Jacobs

Der Grund: Die belgische Kronprinzessin Elisabeth (24) wurde wochenlang Opfer manipulierter Videos und Fotos, die in den sozialen Medien kursierten.

Über ein gefälschtes Facebook-Profil hatte ein User über mehrere Wochen Dutzende, teils sexualisierte, Inhalte im Namen der Prinzessin geteilt und mit den KI-generierten Montagen Hunderte Likes und Kommentare gesammelt.

Neben privat anmutenden Schnappschüssen mit Familie und Freunden, auf denen Elisabeth etwa an der Seite ihrer jüngeren Schwester Eléonore (17) oder zusammen mit Prinzessin Leonor von Spanien (20) zu sehen war, tauchte auch ein Video auf, das die 24-Jährige in knapper Kleidung zeigen soll.

Bauchfrei und mit tiefem Ausschnitt tanzte die Kronprinzessin darauf scheinbar aufreizend vor den Gitterstäben einer Gefängniszelle.