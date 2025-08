"Er macht Dinge, die sogar mir zu abartig sind": Jeffrey Epstein über Prinz Andrew

Neue Enthüllungen um Prinz Andrew (65) sorgen für neue negative Schlagzeilen. © Toby Melville/Pool Reuters/dpa

Wie die Daily Mail berichtete, stehen diese schockierenden Anschuldigungen in dem Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York".



Auch der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) wird darin zitiert.

"Wir sind beide Serien-Sexsüchtige. Aus den Berichten der Frauen, die wir gemeinsam hatten, weiß ich: Er ist das perverseste Tier im Schlafzimmer. Er macht Dinge, die sogar mir zu abartig sind - und ich bin der König des Perversen!", soll der 66-Jährige gesagt haben.

Doch das ist nicht alles: Andrew soll auf zahlreichen Reisen immer wieder Frauen in seine Hotelzimmer eingeladen haben. So empfing er 2006 in Thailand angeblich über 40 Damen in seiner Suite - oft kam eine direkt, nachdem die vorherige gegangen war.

Ein Journalist behauptet in dem Schriftstück, dass der Herzog im Laufe seines Lebens mit mehr als 1000 Frauen geschlafen habe - von Pornostars über Palastangestellte bis hin zu Barkeeperinnen.

Eine von ihnen, ein Model, erinnerte sich: "Er wollte, dass ich mich auf abartige sexuelle Aktivitäten einlasse. Er hatte keinerlei Grenzen. Er sagte mir, er habe eine offene Ehevereinbarung mit seiner Frau. Nach unserer Rückkehr nach London hörte ich nie wieder von ihm. Ich hatte das Gefühl, er hat mich nur ein paar Tage benutzt, um seine wildesten Fantasien auszuleben."