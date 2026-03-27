Stress mit den Nachbarn: Sind Meghan und Harry in Montecito etwa unerwünscht?
USA - Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) kommen von den schlechten Schlagzeilen nicht los. Nun heißt es, dass ihre Nachbarn sich immer mehr von dem Herzogspaar distanzieren.
Denn eine Quelle gab an, dass die Nachbarn des Herzogspaars genug von ihnen hätten, sie meiden und ihnen aus dem Weg gehen würden. Gegenüber Page Six verriet der Insider: "Niemand will mit ihnen gesehen werden."
Demnach stoßen Meghan und Harry schon seit Jahren in ihrer Nachbarschaft in der US-Stadt Montecito auf kalte Schultern - die Distanz sei dabei immer größer geworden.
"Es ist kein Hass. Es ist einfach ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass sie nur nehmen und keinerlei Selbstreflexion zeigen. Jeder ist von ihnen erschöpft", so die Quelle weiter.
Ein weiterer Informant aus dem direkten Umfeld der Sussexes widersprach den Vorwürfen jedoch: Das Paar habe sich über die Jahre ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn aufgebaut und liebe seine Gemeinschaft.
Meghan und Harry haben zahlreiche prominente Nachbarn
Vor sechs Jahren zogen Meghan und Harry nach Kalifornien, nachdem sie ihre royalen Pflichten abgelegt hatten. Gemeinsam mit Sohn Archie (6) ließen sie sich in der Küstenmetropole nieder, wenig später machte Töchterchen Lilibet (4) das Familienglück perfekt.
In der Gegend rund um das Anwesen des Herzogspaares wohnen viele weitere Prominente - darunter Oprah Winfrey (72), Katy Perry (41), Ellen DeGeneres (68), Gwyneth Paltrow (53), Ariana Grande (32) und Jennifer Aniston (57).
Kurz nach dem Umzug 2020 sagte eine Anwohnerin: "Das Tolle an ihnen ist, dass sie nicht hierhergekommen sind, um auf Kosten unserer Gemeinschaft zu leben, sondern um ein Teil unserer Gemeinschaft zu sein."
Doch diese Einstellung habe sich schnell geändert. Vor rund zwei Jahren gab ein anderer Nachbar an: "Ich persönlich denke nicht, dass Meghan ein Gewinn für unsere Gemeinschaft ist. Sie geht nicht wirklich raus oder engagiert sich in der Gemeinde. Harry schon, bis zu einem gewissen Grad, weil er recht fröhlich ist, aber Meghan scheint nirgends gesehen zu werden."
Titelfoto: Jae C. Hong/AP/dpa