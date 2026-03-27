Stress mit den Nachbarn: Sind Meghan und Harry in Montecito etwa unerwünscht?

USA - Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) kommen von den schlechten Schlagzeilen nicht los. Nun heißt es, dass ihre Nachbarn sich immer mehr von dem Herzogspaar distanzieren.

Die Nachbarn von Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) sollen sich zunehmend von ihnen distanzieren. © Jae C. Hong/AP/dpa

Denn eine Quelle gab an, dass die Nachbarn des Herzogspaars genug von ihnen hätten, sie meiden und ihnen aus dem Weg gehen würden. Gegenüber Page Six verriet der Insider: "Niemand will mit ihnen gesehen werden."

Demnach stoßen Meghan und Harry schon seit Jahren in ihrer Nachbarschaft in der US-Stadt Montecito auf kalte Schultern - die Distanz sei dabei immer größer geworden.

"Es ist kein Hass. Es ist einfach ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass sie nur nehmen und keinerlei Selbstreflexion zeigen. Jeder ist von ihnen erschöpft", so die Quelle weiter.

Ein weiterer Informant aus dem direkten Umfeld der Sussexes widersprach den Vorwürfen jedoch: Das Paar habe sich über die Jahre ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn aufgebaut und liebe seine Gemeinschaft.