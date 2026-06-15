Urteil um Marius Borg Høiby gefallen: Vier Jahre Haft für Sohn von Mette-Marit

Oslo - Im Prozess um den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), Marius Borg Høiby, ist ein Urteil gefallen!

Marius Borg Høiby (29) wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. © Ane Hem/NTB/dpa

Monate nach dem Mammutprozess gegen ihn ist der 29-Jährige nach Medienberichten von einem Gericht in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Von zwei von insgesamt vier Vergewaltigungsvorwürfen nach norwegischem Recht sprach ihn das Gericht laut der Zeitung "Verdens Gang" frei. Für die anderen zwei wurde er demnach verurteilt.

Vier Frauen muss der Norweger eine Entschädigung zahlen, darunter zwei Ex-Freundinnen. Høiby verfolgte das Urteil aus gesundheitlichen Gründen nicht im Gerichtssaal mit, sondern über eine Videoschalte aus dem Gefängnis.

In dem Prozess, der von Anfang Februar bis Mitte März verhandelt worden war, war Høiby in 40 Punkten angeklagt gewesen. Die Staatsanwaltschaft hielt ihn in 39 Punkten für schuldig und wollte den Norweger für sieben Jahre und sieben Monate hinter Gittern sehen.

Høibys Verteidiger hatten dagegen zum Abschluss der Gerichtsverhandlung einen Freispruch von den Vergewaltigungs-Vorwürfen gefordert und auf eineinhalb Jahre Haft für ihren Mandanten plädiert.