Verflossene von Ex-Prinz Andrew dreht frei: Wer nicht in den Epstein-Akten auftaucht, sei ein "Verlierer"

Großbritannien - In den kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten sind erneut zahlreiche Namen aufgetaucht, die eventuell in irgendeiner Form mit dem verurteilten Sexualstraftäter in Verbindung standen. 23 Mal hat es auch Lady Victoria Hervey (49), eine Ex-Freundin des inzwischen ehemaligen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (65) , erwischt. Das englische Model geht allerdings sehr eigenwillig damit um.

Victoria Hervey (49) 2023 bei den Filmfestspielen in Cannes. © LOIC VENANCE / AFP

Im Interview mit dem britischen Radiosender "LBC" erklärte die 49-Jährige nämlich, dass eine Erwähnung in den berüchtigten Dokumenten eigentlich eine gewisse Ehre sei.

"Was man in den Epstein-Akten sehen kann, ist, dass er jeden kannte, der Macht hatte", erläuterte das langjährige "It-Girl" ihre Gedanken.

"Also, wenn man damals dabei war und einflussreich war, wäre es ehrlich gesagt eine Beleidigung, wenn man nicht in diesen Akten vorkommt, denn das würde einfach bedeuten, dass man ein bisschen ein Verlierer war", fügte sie süffisant an.

Moderator Tom Swarbrick (38) betitelte diese Sichtweise später als "erstaunlich", aber Hervey war noch lange nicht fertig. Daneben äußerte sie auch Zweifel daran, dass der US-amerikanische Unternehmer überhaupt tot sei.

"Ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr an den Tod von Jeffrey Epstein", so die Schauspielerin.