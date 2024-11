Verzicht auf Tradition: William und Kate feiern Weihnachten ohne Charles!

England - Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) lassen König Charles (76) links liegen: Das zukünftige Königspaar wird in diesem Jahr nicht am traditionellen Weihnachtsessen teilnehmen.

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) sind seit 2011 verheiratet. © Chris Jackson/AP/dpa

Normalerweise wird das Weihnachtsfest der königlichen Familie in Sandringham House gefeiert – mit Geschenkaustausch am Heiligabend, einem Kirchenbesuch am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags, gefolgt von einem Festmahl und der Ansprache des Königs.

Doch wie The Sun berichtet, werden William und Kate dieses Jahr darauf verzichten.

Nach einem aufregenden Jahr für die Prinzen und die Prinzessin von Wales freuen sich die beiden Royals auf ein entspanntes Weihnachtsfest im kleinen Kreis.



Die Familie von Kate wird in diesem Jahr erwartet.