Wegen Netflix? Darum will Victoria Beckham nichts mehr mit Meghan Markle zu tun haben!

USA - Das einst royale Paar Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43) sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Nun scheint sich ihre Ex-Freundin Victoria Beckham (50) von ihnen distanzieren zu wollen - und das zu einem Zeitpunkt, an dem die 43-Jährige angeblich sauer auf sie ist!

Wie The Mirror berichtete, vermutete eine royale Expertin, dass es einen ausschlaggebenden Grund für Meghans Ärger gebe.

Victoria (50) und David Beckham (49) sollen sich vom ehemaligen Königspaar distanziert haben. © Ian West/Press Association/dpa

Seward ist überzeugt, dass Meghan verärgert sei, weil die Show von den Beckhams "The House of VB" – so der geplante Titel – voraussichtlich vor ihrer eigenen neuen Kochshow veröffentlicht werde.

"Ich bin sicher, dass [Meghan] wütend ist, weil sie gerne die Kontrolle hätte […], aber sie kann es nicht zeigen", so die Expertin.

Sie ergänzte: "Ich glaube, die Beckhams haben sich von Meghan und Harry distanziert – aus offensichtlichen Gründen, die uns allen bekannt sind. Sie wissen, dass Meghan und Harry eher im Abstieg als im Aufstieg sind."

Die 50-Jährige und ihr Mann wollen sich nun angeblich mehr auf ihren eigenen Erfolg konzentrieren, statt sich von den Ex-Royals herunterziehen zu lassen.

In der Show der Beckhams soll es um einen Einblick in ihr Leben sowie den Aufbau und Erfolg ihres Modeimperiums gehen, während Meghans neue Show den Fokus auf das Thema Kochen legen wird.

Beide Serien sind für das kommende Jahr auf Netflix geplant.