Süßer Mutter-Tochter-Moment: Prinzessin Kate und Charlotte teilen weihnachtliches Duett
England - Die Weihnachtsglocken läuteten - auch bei den Royals! Und bei dem jährlichen Weihnachtsgottesdienst überraschten Prinzessin Kate (43) und Prinzessin Charlotte (10) mit einem süßen Mutter-Tochter-Duett.
Am Heiligabend veröffentlichte der Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales ein niedliches Video des Gottesdienstes.
In dem Clip waren die beiden Prinzessinnen vor einem Klavier zu sehen und spielten zusammen einen weihnachtlichen Song.
"Im Kern spricht Weihnachten von Liebe, die in den einfachsten, menschlichsten Formen in voller Blüte steht", so die 43-Jährige in dem Reel.
Das niedliche Video begeisterte alle Royal-Fans - doch das war noch nicht alles. Im Rahmen des Gottesdienstes teilte die junge Prinzessin einen weiteren herzerwärmenden Moment mit ihren Brüdern Prinz George (12) und Prinz Louis (7).
Wie Page Six berichtete, wurden die drei dabei beobachtet, wie sie gemeinsam einen Weihnachtsbaum mit einer Papierkette schmückten.
Der Gottesdienst selbst fand bereits Anfang des Monats statt, wurde aber während der Festtage als "Royal Carols: Together at Christmas" im Fernsehen ausgestrahlt.
Wann öffnen die Royals ihre Weihnachtsgeschenke?
Anders als in Deutschland werden in Großbritannien die Weihnachtsgeschenke traditionell erst am Morgen des 25. Dezembers geöffnet - bei den Royals ist das jedoch etwas anders.
Da die Königsfamilie deutsche Wurzeln hat, werden laut People die Geschenke im Königshaus bereits am 24. Dezember geöffnet - sicherlich zur großen Freude von Charlotte, George und Louis!
Bereits Prinz Harry (41) schrieb in seiner Biografie, dass das Öffnen der Geschenke am Heiligabend "eine deutsche Tradition [ist], die die Anglisierung des Familiennamens von Sachsen-Coburg-Gotha zu Windsor überdauerte".
Die royalen Feierlichkeiten finden seit vielen Jahrzehnten auf dem Landsitz von König Charles (77) in Norfolk statt.
Am ersten Weihnachtsfeiertag besuchen die Royals dann traditionell einen Gottesdienst.
Titelfoto: Chris Jackson/PA Wire/dpa