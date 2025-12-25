Süßer Mutter-Tochter-Moment: Prinzessin Kate und Charlotte teilen weihnachtliches Duett

England - Die Weihnachtsglocken läuteten - auch bei den Royals ! Und bei dem jährlichen Weihnachtsgottesdienst überraschten Prinzessin Kate (43) und Prinzessin Charlotte (10) mit einem süßen Mutter-Tochter-Duett.

Nicht nur Prinzessin Kate (43, v. r.) und Prinzessin Charlotte (10) besuchten den Gottesdienst, sondern auch Prinz Louis (7), Prinz George (12) und ihr Vater Prinz William (43). © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Am Heiligabend veröffentlichte der Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales ein niedliches Video des Gottesdienstes.

In dem Clip waren die beiden Prinzessinnen vor einem Klavier zu sehen und spielten zusammen einen weihnachtlichen Song.

"Im Kern spricht Weihnachten von Liebe, die in den einfachsten, menschlichsten Formen in voller Blüte steht", so die 43-Jährige in dem Reel.

Das niedliche Video begeisterte alle Royal-Fans - doch das war noch nicht alles. Im Rahmen des Gottesdienstes teilte die junge Prinzessin einen weiteren herzerwärmenden Moment mit ihren Brüdern Prinz George (12) und Prinz Louis (7).

Wie Page Six berichtete, wurden die drei dabei beobachtet, wie sie gemeinsam einen Weihnachtsbaum mit einer Papierkette schmückten.

Der Gottesdienst selbst fand bereits Anfang des Monats statt, wurde aber während der Festtage als "Royal Carols: Together at Christmas" im Fernsehen ausgestrahlt.