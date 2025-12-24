"Willensstark und stur": Zieht Prinz William nach Erkrankung seines Vaters schon jetzt die Strippen?

England - Auch wenn es vor wenigen Tagen die freudige Nachricht gab, dass die Krebstherapie bei König Charles (77) angeschlagen hatte, halten sich Gerüchte, Prinz William (43) würde bereits jetzt die Geschäfte führen, hartnäckig - doch der Monarch findet dies alles andere als lustig.

König Charles (77) fühle sich mit den Gerüchten, sein Sohn würde bereits jetzt die Geschäfte führen, unwohl. © Aaron Chown/Pool PA/AP/dpa

Berichten zufolge fühle er sich damit unwohl.

Schließlich wurde er erst vor knapp zweieinhalb Jahren gekrönt und erreichte damit endlich die Position, auf die er sein gesamtes Leben hingearbeitet hatte.



Wie Page Six berichtet, sei William in royalen Angelegenheiten "willensstark und stur", genau wie seine Ehefrau Prinzessin Kate (43).

Das Paar sende der Öffentlichkeit in letzter Zeit ein klares "Machtzeichen".

Ein Insider verwies dabei auf den majestätischen Auftritt des Prinzen und der Prinzessin von Wales bei einem Staatsbankett Anfang des Monats als Beweis dafür, dass "die Monarchie gesund ist, unabhängig davon, was mit [dem König] passiert".