Aufatmen bei den Royals: Krebstherapie von König Charles schlägt an
Von Christoph Meyer
London - Knapp zwei Wochen vor Weihnachten gibt es von den britischen Royals gute Neuigkeiten: Die Krebstherapie von König Charles (77) zeigt Wirkung. Im neuen Jahr kann die Behandlung reduziert werden. Das teilte der Monarch in einer Videobotschaft für eine Kampagne zur Krebsvorsorge mit.
Bisher war Charles Berichten zufolge einmal wöchentlich zur Behandlung in eine Londoner Klinik gefahren. Doch das dürfte nun erheblich seltener der Fall sein, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.
Der König habe eine "kraftvolle Botschaft" ausgesandt, lobte Premierminister Keir Starmer (63). Das ganze Land sei froh, dass die Behandlung reduziert werden könne.
"Ich kann heute die gute Nachricht verkünden, dass mein eigener Behandlungsplan dank Früherkennung, effektiver Intervention und Befolgung ärztlicher Anordnungen im neuen Jahr reduziert werden kann", sagte Charles in der vorab aufgenommenen Botschaft.
Dieser Meilenstein sei sowohl "ein individueller Segen als auch Zeugnis für die bemerkenswerten Fortschritte, die in der Krebsbehandlung in den vergangenen Jahren gemacht wurden", fügte der 77-Jährige hinzu.
Er rief die Menschen in Großbritannien auf, sich mithilfe einer neuen nationalen Webseite über Vorsorgeuntersuchungen zu informieren.
Charles hat einen Wunsch fürs neue Jahr
Seine Erkrankung will Charles auch weiterhin nutzen, um auf die Bedeutung frühzeitiger Erkennung von Krebserkrankungen aufmerksam zu machen, erklärte ein Palastsprecher.
Er fügte hinzu: "Seine Majestät wurde ermutigt durch die große Unterstützung, die er sowohl von medizinischen Fachkräften als auch aus der Allgemeinbevölkerung erhalten hat - besonders von denjenigen, die von Krebs betroffen sind."
Charles schloss seine Botschaft mit einem Wunsch für das neue Jahr: "Ich bete, dass sich jeder von uns als Teil seiner Neujahrsvorsätze vornimmt, seinen Beitrag zu leisten, damit Krebs frühzeitig erkannt wird."
Titelfoto: Tommy Forbes/Bango Studios/PA Media/dpa