Aufatmen bei den Royals: Krebstherapie von König Charles schlägt an

London - Knapp zwei Wochen vor Weihnachten gibt es von den britischen Royals gute Neuigkeiten: Die Krebstherapie von König Charles (77) zeigt Wirkung. Im neuen Jahr kann die Behandlung reduziert werden. Das teilte der Monarch in einer Videobotschaft für eine Kampagne zur Krebsvorsorge mit.

Kurz vor der Weihnachtszeit dürfen die Royals aufatmen. Die Krebstherapie von König Charles (77) zeigt Wirkung und kann zurückgefahren werden. © Tommy Forbes/Bango Studios/PA Media/dpa

Bisher war Charles Berichten zufolge einmal wöchentlich zur Behandlung in eine Londoner Klinik gefahren. Doch das dürfte nun erheblich seltener der Fall sein, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

Der König habe eine "kraftvolle Botschaft" ausgesandt, lobte Premierminister Keir Starmer (63). Das ganze Land sei froh, dass die Behandlung reduziert werden könne.

"Ich kann heute die gute Nachricht verkünden, dass mein eigener Behandlungsplan dank Früherkennung, effektiver Intervention und Befolgung ärztlicher Anordnungen im neuen Jahr reduziert werden kann", sagte Charles in der vorab aufgenommenen Botschaft.

Dieser Meilenstein sei sowohl "ein individueller Segen als auch Zeugnis für die bemerkenswerten Fortschritte, die in der Krebsbehandlung in den vergangenen Jahren gemacht wurden", fügte der 77-Jährige hinzu.

Er rief die Menschen in Großbritannien auf, sich mithilfe einer neuen nationalen Webseite über Vorsorgeuntersuchungen zu informieren.