Das gab's noch nie! Damit überraschen William und Kate ihre Fans

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) bringen frischen Wind auf ihren Social-Media-Kanal. © Chris Jackson/Pool Getty Images/AP/dpa

Wer dem Prinzenpaar von Wales auf Social Media folgt, weiß: Die beiden lassen ihre Follower gerne an ihren royalen Verpflichtungen, Auftritten und Events, aber auch an ihrem Familienleben hinter den dicken Mauern des Kensington-Palastes teilhaben.



Ob Schnappschüsse mit ihren Sprösslingen George (10), Charlotte (8) und Louis (5) oder bislang unveröffentlichte Aufnahmen von König Charles' (74) Krönung im Mai: Bei Instagram, X und Co. können Fans das turbulente Leben des britischen Thronfolgers und seiner Familie hautnah mitverfolgen - und erhalten jetzt sogar noch tiefere Einblicke in Kates und Williams vollgepackten Terminkalender.



Auf der Plattform X hat das beliebte Royal-Paar erstmals einen Monatsrückblick veröffentlicht.

Der bei Influencern gängige "Recap" ["Kurz-Zusammenfassung", Anm. d. Red.] gibt einen Überblick über zurückliegende Aktivitäten und gewährt Einblicke in die schönsten und wichtigsten Momente der vergangenen Woche oder des zurückliegenden Monats.

"Willkommen beim September-Rückblick mit dem Prinzen und der Prinzessin von Wales", heißt es in einem Tweet auf dem offiziellen Kanal der Waleses, der eine ganze Reihe an Posts nach sich zieht, darunter Prinzessin Kate in der Umkleidekabine der englischen Rugby-Mannschaft oder Prinz William bei seinem Besuch in New York City.