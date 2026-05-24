"Das macht mir nichts aus": 94-Jährige startet charmanten Flirtversuch mit Prinz William

England - Vor wenigen Tagen besuchte Prinz William (43) eine neue Pflegeeinrichtung des Krankenhauses auf den britischen Isles of Scilly. Eine 94-jährige Bewohnerin sah dabei ihre Chance und startete einen charmanten Flirtversuch mit dem zukünftigen König.

Prinz William (43) besuchte eine neue Pflegeeinrichtung auf den britischen Isles of Scilly. © EAMONN M. MCCORMACK / POOL / AFP

Während der Prinz die Einrichtung offiziell eröffnete, stellte ihm eine Mitarbeiterin die künftigen Bewohner vor.

Dabei kam es auch zu einem Gespräch mit der Seniorin Dot, die offensichtlich großen Gefallen an dem Royal fand.

Wie People berichtet, verriet William im Gespräch, dass er bereits einen Blick in ihr Zimmer geworfen hatte.

Die Seniorin nutzte die Gelegenheit und ließ nichts anbrennen: "Bleiben Sie dort?"

William konterte lachend, dass in dem Zimmer nur ein Bett stehen würde. "Das macht mir nichts aus", antwortete Dot sofort und brachte damit die gesamte Gruppe zum Lachen.

William scherzte daraufhin, dass es in dem Bett wohl etwas eng werden könnte. Doch die Seniorin ließ nicht locker und bestand darauf, dass der Royal ruhig bei ihr bleiben könne.