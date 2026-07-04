Royaler Seitenhieb? Prinz William korrigiert Ex-NFL-Star Jason Kelce
England/USA - Mit diesem Podcast-Gast haben wohl die wenigsten gerechnet: In einer neuen Folge von "New Heights", dem Sport-Podcast von Travis Kelce (36) und seinem Bruder Jason Kelce (38), sprach der britische Thronfolger Prinz William (44) ganz offen über verschiedene Themen!
Ganz so überraschend war der Auftritt allerdings nicht. Immerhin hatten sich die Brüder und der Prinz bereits persönlich getroffen - und dass der 44-Jährige ein großer Sportfan ist, ist längst kein Geheimnis mehr.
So sprachen die drei natürlich auch über verschiedene Sportarten - dabei passierte Jason direkt ein kleiner Fauxpas.
Denn der Ex-American-Football-Spieler erklärte, dass sich die Brüder als jahrelange NFL-Profis natürlich bestens im Sport auskennen.
"Wir sind natürlich sehr vertraut mit der Welt des American Football. Du kennst dich mit Soccer (zu Deutsch: Fußball) aus, du verfolgst den Sport schon lange", sagte Jason.
Im US-amerikanischen Englisch wird Fußball als "Soccer" bezeichnet - genau diesen Begriff nutzte der 38-Jährige auch.
Allerdings wird dieser Begriff fast ausschließlich in Nordamerika benutzt. In Großbritannien ist jedoch "Football" die gängige Bezeichnung - also dasselbe Wort wie bei "American Football", obwohl die beiden Sportarten nichts miteinander zu tun haben.
Und genau das stellte William auch direkt klar: "Zunächst einmal, Jason, ich muss dich korrigieren. Es heißt Football."
Jason und Travis Kelce sprechen mit Prinz William über ihre Familien
Dieser musste sofort lachen und entschuldigte sich direkt bei dem Thronfolger: "Touché! Touché! Das ist mehr als fair!"
Nachdem die Männer noch etwas weiter über Fußball und die Männer-WM gesprochen hatten, kamen sie wenig später auch auf ihre Familien zu sprechen.
Jason sagte, dass Prinzessin Charlotte (11), Williams Tochter, für ihn das absolute Highlight gewesen sei, als sie sich während Taylor Swifts (36) Eras Tour in London getroffen hatten.
"Ich habe selbst vier Töchter, also war sie großartig", so der 38-Jährige. Daraufhin scherzte William: "Glückwunsch! Vier Töchter zu haben... ich weiß nicht, wie du das machst!"
Titelfoto: Montage: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa, Andy Kropa/Invision via AP/dpa