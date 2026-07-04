Royaler Seitenhieb? Prinz William korrigiert Ex-NFL-Star Jason Kelce

England/USA - Mit diesem Podcast-Gast haben wohl die wenigsten gerechnet: In einer neuen Folge von "New Heights", dem Sport-Podcast von Travis Kelce (36) und seinem Bruder Jason Kelce (38), sprach der britische Thronfolger Prinz William (44) ganz offen über verschiedene Themen!

Prinz William (44) ist zu Gast in der neuen Folge des "New Heights"-Podcasts. © Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Ganz so überraschend war der Auftritt allerdings nicht. Immerhin hatten sich die Brüder und der Prinz bereits persönlich getroffen - und dass der 44-Jährige ein großer Sportfan ist, ist längst kein Geheimnis mehr.

So sprachen die drei natürlich auch über verschiedene Sportarten - dabei passierte Jason direkt ein kleiner Fauxpas.

Denn der Ex-American-Football-Spieler erklärte, dass sich die Brüder als jahrelange NFL-Profis natürlich bestens im Sport auskennen.

"Wir sind natürlich sehr vertraut mit der Welt des American Football. Du kennst dich mit Soccer (zu Deutsch: Fußball) aus, du verfolgst den Sport schon lange", sagte Jason.

Im US-amerikanischen Englisch wird Fußball als "Soccer" bezeichnet - genau diesen Begriff nutzte der 38-Jährige auch.

Allerdings wird dieser Begriff fast ausschließlich in Nordamerika benutzt. In Großbritannien ist jedoch "Football" die gängige Bezeichnung - also dasselbe Wort wie bei "American Football", obwohl die beiden Sportarten nichts miteinander zu tun haben.

Und genau das stellte William auch direkt klar: "Zunächst einmal, Jason, ich muss dich korrigieren. Es heißt Football."