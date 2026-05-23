Kates Krebskampf: Prinz William wird emotional

London (Vereinigtes Königreich) - Prinz William (43) gibt einen ungewohnt intimen Einblick in sein Privatleben. In einem Radio-Interview hat der britische Thronfolger offen wie nie über die Krebserkrankung seiner Frau Kate (44) gesprochen und dabei in den höchsten Tönen von ihr geschwärmt.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sind seit 2011 verheiratet. © picture alliance/dpa/PA Wire | Eddie Mulholland/Daily Telegraph

Schritt für Schritt wagt Prinzessin Kate nach ihrer Krebserkrankung die Rückkehr ins Rampenlicht: Mitte Mai absolvierte die 44-Jährige ihre erste offizielle Auslandsreise seit ihrer Diagnose im Jahr 2024.

Ihr erster Solo-Trip seit vielen Jahren führte die Dreifachmutter in die italienische Stadt Reggio Emilia, wo sie sich für das Thema frühkindliche Entwicklung starkmachte.

Auch Kates Ehemann zeigte sich nach ihrer Rückkehr erleichtert, dass der Aufenthalt "so gut verlaufen" sei. Seine Frau habe vor Ort "fantastische" Arbeit geleistet und sei "ganz beschwingt zurückgekommen", erzählte William laut Page Six im Interview mit dem britischen Sender "Heart Radio".

Mit Blick auf ihre Gesundheit wolle die zukünftige Königin sich allerdings nur behutsam an weitere kräftezehrende Auslandsreisen herantasten. Man müsse sicherstellen, "dass es ihr gut geht und sie sich ausruhen kann", so William.

Sein Urteil über Kates jüngsten Auftritt in Italien fiel eindeutig aus: "Sie war unglaublich", schwärmte der Sohn von König Charles III. (77) und kam aus den Lobeshymnen für seine Gattin gar nicht mehr heraus.