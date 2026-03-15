"Heute und jeden Tag": Prinz William teilt besonderes Foto mit Mutter Diana und sorgt für Gänsehaut
London (Großbritannien) - Diese Worte gehen unter die Haut: Zum Muttertag gedenkt Prinz William (43) seiner verstorbenen Mutter Diana (†36) mit rührenden Zeilen und einem niedlichen Schnappschuss.
Der britische Thronfolger öffnet das Familienalbum: Bei Instagram teilte der 43-Jährige an diesem Sonntag ein Foto aus seiner Kindheit, das ihn gemeinsam mit seiner Mutter Diana in einem bunten Blumenmeer zeigt.
Unter der süßen Aufnahme von Mama und Sohn, die aus der Mitte der 80er Jahre stammen dürfte, widmete William der verstorbenen Lady Di anlässlich des Muttertags in Großbritannien liebevolle Worte.
"Ich denke an meine Mutter, heute und jeden Tag", schrieb der Ehemann von Prinzessin Kate (44) auf dem offiziellen Account des Paares.
Er sei in Gedanken auch bei all denjenigen, "die sich heute an jemanden erinnern, den sie lieben".
Erinnerung an Prinzessin Diana: "Sie war eine wunderbare Frau"
Innerhalb kürzester Zeit reagierten Hunderttausende Menschen auf den rührenden Beitrag: Viele Nutzer setzten ein schlichtes rotes Herz unter den putzigen Schnappschuss, andere erinnerten sich ebenfalls an Williams Mutter zurück und würdigten Lady Di als "wunderbare Frau".
"Was für ein süßes Bild. Sie wäre so stolz auf dich und deine tolle Familie", kommentierte etwa eine Followerin.
Prinzessin Diana war am 31. August 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen, ihre Söhne William und Harry (heute 41) waren damals 15 und zwölf Jahre alt.
Titelfoto: Chris Jackson / POOL / AFP