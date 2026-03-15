"Heute und jeden Tag": Prinz William teilt besonderes Foto mit Mutter Diana und sorgt für Gänsehaut

London (Großbritannien) - Diese Worte gehen unter die Haut: Zum Muttertag gedenkt Prinz William (43) seiner verstorbenen Mutter Diana (†36) mit rührenden Zeilen und einem niedlichen Schnappschuss.

Prinz William (43) verlor seine Mutter mit 15 Jahren. © Chris Jackson / POOL / AFP

Der britische Thronfolger öffnet das Familienalbum: Bei Instagram teilte der 43-Jährige an diesem Sonntag ein Foto aus seiner Kindheit, das ihn gemeinsam mit seiner Mutter Diana in einem bunten Blumenmeer zeigt.

Unter der süßen Aufnahme von Mama und Sohn, die aus der Mitte der 80er Jahre stammen dürfte, widmete William der verstorbenen Lady Di anlässlich des Muttertags in Großbritannien liebevolle Worte.

"Ich denke an meine Mutter, heute und jeden Tag", schrieb der Ehemann von Prinzessin Kate (44) auf dem offiziellen Account des Paares.

Er sei in Gedanken auch bei all denjenigen, "die sich heute an jemanden erinnern, den sie lieben".