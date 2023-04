Glücklich auf Rädern: William und Kate feiern mit diesem Bild ihren 12. Hochzeitstag

William (40) und Kate (41) während einer Wanderung nahe der südwalisischen Stadt Merthyr Tydfil. © Matthew Horwood/PA Wire/dpa

Am 29. April 2011 hatten Kate und William in der Westminster Abbey in London geheiratet - dort wird am 6. Mai Williams Vater König Charles III. (74) gekrönt.

Bis heute erinnert sich das royale Paar an den magischen Moment von damals.

Um den 12. Jahrestag zu zelebrieren, veröffentlichten die beiden ein schönes Foto auf Twitter und Instagram.

Darauf zu sehen: die Herzogin und ihr Prinz bei einer sommerlichen Fahrradtour. Beide haben die Arme umeinander gelegt und lächeln glücklich in Richtung Kamera.

Und die Community? Die war ganz außer sich vor Freude und gratulierte den Royals herzlich zu ihrem Jubiläum.

"Es ist schön zu sehen, wie eure Liebe füreinander immer stärker wird", schrieb ein Follower. Ein anderer ergänzte: "Ich erinnere mich noch an den Tag eurer Hochzeit. Es war so wunderbar!"

William und Kate hatten sich während des Studiums an der Universität von St. Andrews in Schottland kennengelernt. Im Jahr 2004 begannen sie erstmals damit, sich öffentlich zu verabreden.