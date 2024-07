Job gefällig? Prinz William und Prinzessin Kate suchen persönlichen Assistenten!

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) suchen Verstärkung für ihren Haushalt. (Archivbild) © Victoria Jones/PA Wire/dpa

Die beiden Royals halten Ausschau nach einem Neuzugang für ihr Team im Kensington Palace in London. Wie The Independent berichtet, bietet das Königshaus eine Stelle als Assistent des Paares an.

In der Anzeige heißt es: "Der Assistent wird die Planung und Durchführung der meisten öffentlichen Auftritte des Prinzen in Wales, Schottland und Nordirland leiten."

Bewerber sollten daher fließend Walisisch sprechen können und ein ausgeprägtes Verständnis für die walisischen Gemeinden, Angelegenheiten, Regierungen und Unternehmen mitbringen.

In den 37,5 Arbeitsstunden pro Woche muss der oder die neue Assistentin auch Reden für das Paar verfassen und im Namen von Prinz und Prinzessin mit Wohltätigkeitsorganisationen und Schirmherrschaften kommunizieren.

Der detaillierten Stellenbeschreibung fehlt nur eine kleine, aber wichtige Sache: das Gehalt.