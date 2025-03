Mit TV-Star an seiner Seite: Prinz William besucht Herzensprojekt

Schottland - Am Donnerstag traf Prinz William (42) in Schottland auf TV-Star Gail Porter (54), um über Wege zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit zu sprechen.

Prinz William (42) setzt sich schon seit vielen Jahren für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit ein. © JANE BARLOWPOOLAFP

Wie People berichtete, engagiert sich der künftige König bereits seit vielen Jahren für dieses wichtige Anliegen.

Während seines Besuchs besichtigte der 42-Jährige einige Häuser, die im Rahmen des fünfjährigen Projekts "Homewards" entstanden sind.

Gemeinsam mit Porter, die Botschafterin der Initiative ist, sprach er über Möglichkeiten, seine Ziele zu verwirklichen.

Die gebürtige Schottin trägt maßgeblich dazu bei, dass "Homewards" an Bekanntheit gewinnt. Im Rahmen des Projekts werden in sechs ausgewählten Gebieten in ganz Großbritannien verschiedene Lösungsansätze erprobt, um Obdachlosigkeit langfristig zu bekämpfen.