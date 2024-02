Palast-Insider packt aus: William noch immer schwer getroffen von Harrys Verhalten

König Charles hofft angeblich auf eine Annäherung zwischen seinen beiden Söhnen. Er sei wegen des Streits zwischen den Brüdern "zerrissen" und sehne sich daher nach Versöhnung.

William hingegen scheint nicht eine Sekunde daran gedacht zu haben, seinen Bruder zu treffen, da Harry keine Anstalten für eine Entschuldigung gemacht habe.

Zu groß sei der Vertrauensverlust nach den skandalumwobenen Enthüllungen in Harrys Memoiren sowie in seinen zahlreichen Interviews - etwa in dem Gespräch mit US-Moderatorin Oprah Winfrey (70), in dem Harry und Meghan (42) dem britischen Königshaus Rassismus vorgeworfen hatten.