Kann Charles' Krebsdiagnose William und Harry versöhnen? Einer der Brüder stellt sich quer!

Insidern zufolge soll der britische Thronfolger "keine Pläne" hegen, Harry während seiner Stippvisite in London überhaupt zu sehen. Der 41-Jährige habe nicht vor, bei seinem jüngeren Bruder vorbeizuschauen, und wolle sich stattdessen weiter auf die Betreuung seiner Frau Kate (42) konzentrieren, die sich immer noch von ihrer Bauchoperation erholt .

Dass Harrys Besuch in der Heimat auch zu einer Annäherung mit seinem Bruder William führen könnte, gilt demnach allerdings als unwahrscheinlich.

Rund 45 Minuten lang sollen sich Vater und Sohn laut Daily Mail nach der hastigen Anreise des 39-Jährigen aus Kalifornien getroffen haben, bevor der Herzog von Sussex, der in England keinen Wohnsitz mehr hat, die Nacht in einem Luxushotel verbracht habe.

Selbst Charles' entfremdeter Sohn Prinz Harry zögerte keine Sekunde und eilte am Dienstag nach London, um seinem kranken Vater beizustehen.

König Charles (75) ist an Krebs erkrankt. © Yoan Valat/EPA POOL via AP /dpa

Und auch König Charles soll der Zeitung zufolge auf eine Annäherung zwischen seinen beiden Söhnen hoffen. Er sei wegen des Streits zwischen den Brüdern "zerrissen" und sehne sich nach einer Versöhnung.

Der erkrankte Monarch hatte sich am Dienstag erstmals nach Bekanntwerden seiner Diagnose in der Öffentlichkeit gezeigt. An der Seite seiner Frau Camilla (76) winkte er beim Verlassen der gemeinsamen Residenz aus dem Fenster eines Autos und hatte ein Lächeln auf den Lippen.

Charles sei im Kampf gegen seine Krankheit, genau wie sein Ärzteteam, guter Dinge und voller Tatendrang, heißt es. Sein Zustand soll Berichten zufolge "früh erkannt" worden sein - seine Prognose sei "gut".

Weil der 75-Jährige sich nun vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird, um sich ganz auf seine Behandlung konzentrieren zu können, wird sein Nachfolger Prinz William viele seiner royalen Aufgaben übernehmen.

Wie lange auch Harry dem König noch unterstützend zur Seite stehen wird, ist unklar. Es wird jedoch erwartet, dass der 39-Jährige schon bald zurück zu seiner Familie nach Kalifornien reisen wird.