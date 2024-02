Prinz William fordert Ende des Nahost-Krieges: "Zu viele wurden getötet"

"Es besteht dringender Bedarf an verstärkter humanitärer Unterstützung für Gaza. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Hilfe ankommt und die Geiseln freigelassen werden", so William .

Auch auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte der Sohn von König Charles (75) ein vielbeachtetes Statement. Darin heißt es: "Zu viele wurden getötet. Ich möchte, wie so viele andere auch, dass die Kämpfe so schnell wie möglich ein Ende haben."

"Ich bin nach wie vor zutiefst besorgt über die schrecklichen menschlichen Kosten, die der Konflikt im Nahen Osten seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober verursacht hat", sagte William im Interview mit The Telegraph und anderen britischen Medien.

Trotz des Krieges in Nahost hege William die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, betonte er. "Ich weigere mich, diese Hoffnung aufzugeben."

In dieser Woche will der 41-Jährige an mehreren Veranstaltungen mit Bezug zum Konflikt in Gaza und Israel teilnehmen, wie der Kensington-Palast offiziell mitgeteilt hatte.