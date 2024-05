Prinz William überrascht seinen Bruder Harry mit diesem Streich!

Am 19. Mai 2019 feierten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ihre Hochzeit. © dpa/Aaron Chown

Das schildert ein Insider gegenüber The Mirror.

Auch wenn sich die beiden Geschwister nicht mehr nahe stehen, so war es doch einmal anders. Bei der Hochzeit war der Thronfolger sogar Trauzeuge seines kleinen Bruders.

Das machte sich der 41-Jährige zunutze: Wie ein Insider der Zeitung verriet, befestigte er eine Leiter an der Rückseite ihres Autos - in Anspielung auf einen Unfall, den Harry vor kurzem erlitten hatte.

"Harry und Meghan verließen die Party gegen Mitternacht, erschöpft und unsterblich verliebt. Anscheinend war Harry kürzlich von einer Leiter gefallen, als er für Meghan eine Glühbirne auswechselte, und hatte sich dabei am Arm verletzt. Also band William eine Leiter hinten am Auto fest, was einige Leute fast umgehauen hätte", so der Insider.