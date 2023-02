Wirbel um britischen Royal: Hundehalter sollen Gassi-Steuer auf seinen Ländereien zahlen

Uffculme (England) - Lord Ivar Mountbatten (59), ein Cousin von König Charles III. (74), ist der erste englische Royal , der seine Liebe zu einem Mann öffentlich machte und in einer Reality-TV-Show mitwirkte. Doch nun bringt Lord Ivar Hundehalter aus der ganzen Nachbarschaft gegen sich auf: Er will eine Gassi-Steuer durchsetzen.

Bridwell House und Bridwell Park. Alles sei teurer geworden, deswegen sollen Hunde-Halter jetzt zahlen, erklärt Mountbatten. © Instagram/bridwellpark

Mountbatten betont, dass er ja weiterhin "sieben Tage die Woche", den Zugang zur Orangerie und zur Parklandschaft ermöglichen wolle. "Aber wenn wir offen bleiben wollen, brauchen wir unsere Gäste und Besucher, die uns etwas mehr unterstützen, wenn sie können."

In der Nachbarschaft rief der royale Vorstoß gespaltene Reaktionen hervor. "Wie Sie sich vorstellen können, sind die Leute nicht sehr glücklich darüber", sagte ein Hunde-Halter zu Daily Mail. "Es ist eine Sache, von Nicht-Einheimischen eine Tagesgebühr für den Besuch zu verlangen, aber eine ganz andere, ein unfreiwilliges Publikum auszubeuten. Ich glaube nicht, dass die Leute das bezahlen werden."

"Es ist ein ansprechender Park, aber man muss seinen Hund, wegen all der Rehe, die herumtollen, und den vielen Wasservögeln, die auf dem See leben, stets an der Leine führen."

Lord Ivar ist König Charles' Cousin zweiten Grades. Er ist der erste männliche Royal, der seine Liebe zu einem anderen Mann öffentlich machte. In einer glamourösen Zeremonie heiratete der studierte Geologe 2018 den um ein Jahr älteren Flugbegleiter James Coyle. 2022 wirkte er mit seinem Ehemann in der britischen Reality-TV-Show "Keeping Up With The Aristocrats" mit.