Schauspielerin Marie Nasemann neidisch auf den Ex-Partner?

Berlin - Schauspielerin und Unternehmerin Marie Nasemann (36) erzählt im Podcast-Interview, warum sie genervt davon ist, dass ihr Noch-Ehemann Sebastian Tigges (41) online als Super-Dad gefeiert wird.

Marie Nasemann (36) und ihr Ehemann, Rechtsanwalt Sebastian Tigges (41), haben sich im Mai 2025 getrennt. © Bildmontage: Gerald Matzka/dpa

Im Podcast "Baby got Business" von Marketing-Coach Ann-Katrin Schmitz (34) macht sich die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin Marie Nasemann (36) Luft über den Vater ihrer Kinder.

"Was mich so dermaßen genervt hat, ist, dass sein [Podcast] Walking Dad so abgegangen ist […] dafür, dass er 50 Prozent der Care-Arbeit macht - das bare Minimum - und dafür so krank gefeiert wird im Netz", sagt Nasemann.

Sie selbst bekomme kaum Applaus, obwohl sie beruflich aktiver sei, seine Karriere unterstützt habe und auch noch die andere Hälfte der Care-Arbeit leistet.

Muttersein beschreibt sie als den "anstrengendsten und heftigsten Job", für den sie dennoch selten Wertschätzung erfahre. Vor allem nach ihrer Fehlgeburt müsse sie sich online immer wieder anhören, sie sei nicht dankbar genug für ihre Kinder oder arbeite zu viel.