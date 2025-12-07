Schauspielerin Marie Nasemann neidisch auf den Ex-Partner?
Berlin - Schauspielerin und Unternehmerin Marie Nasemann (36) erzählt im Podcast-Interview, warum sie genervt davon ist, dass ihr Noch-Ehemann Sebastian Tigges (41) online als Super-Dad gefeiert wird.
Im Podcast "Baby got Business" von Marketing-Coach Ann-Katrin Schmitz (34) macht sich die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin Marie Nasemann (36) Luft über den Vater ihrer Kinder.
"Was mich so dermaßen genervt hat, ist, dass sein [Podcast] Walking Dad so abgegangen ist […] dafür, dass er 50 Prozent der Care-Arbeit macht - das bare Minimum - und dafür so krank gefeiert wird im Netz", sagt Nasemann.
Sie selbst bekomme kaum Applaus, obwohl sie beruflich aktiver sei, seine Karriere unterstützt habe und auch noch die andere Hälfte der Care-Arbeit leistet.
Muttersein beschreibt sie als den "anstrengendsten und heftigsten Job", für den sie dennoch selten Wertschätzung erfahre. Vor allem nach ihrer Fehlgeburt müsse sie sich online immer wieder anhören, sie sei nicht dankbar genug für ihre Kinder oder arbeite zu viel.
Trotz der Trennung fühlen sich beide durch Kinder stark verbunden
Auch der gemeinsame Podcast Family Feelings sei belastend gewesen: "Ich hatte das Gefühl, immer mehr leisten zu müssen, um den Content zu füllen." Da ist es anscheinend schwierig, mit einem Mann zusammenzuarbeiten, der im Netz als Vater so viel Zuspruch bekommt.
"Es ist nicht schwarz-weiß", betont die 36-jährige Podcasterin. "Ich kann seinen Erfolg gut finden und trotzdem genervt sein." Sie hätte sich einfach auch einmal den Applaus gewünscht, den er bekommt.
Trotz der Trennung fühlen sich die beiden durch ihre Kinder stark verbunden. Beide wollen nun Abstand gewinnen - und Raum für ihr neues Datingleben schaffen. Für eine neue Beziehung sei Marie Nasemann allerdings noch nicht bereit: Erst mal wünsche sie sich mehr Leichtigkeit im neuen Jahr und wolle sich auf sich selbst konzentrieren.
Titelfoto: Bildmontage: Gerald Matzka/dpa