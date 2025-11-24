Schock in der deutschen YouTube-Szene: "Gewitter im Kopf"-Star Jan Zimmermann (†27) tot
Königswinter - Der Deutsche YouTube-Star Jan Zimmermann (†27) wurde tot in seiner Wohnung in Königswinter (NRW) bei Bonn aufgefunden.
Wie die BILD von der zuständigen Bonner Polizei erfahren haben will, wurde der beliebte Influencer "am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden."
Laut Obduktion gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass jemand anderes beteiligt war.
Jan Zimmermann wurde 2019 mit seinem Freund Tim Lehmann (26) deutschlandweit bekannt. Auf ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" teilten die beiden auf humorvolle Art Jans Leben mit der neurologischen Krankheit Tourette.
Jan nannte er seine Tics liebevoll "Gisela". Betroffene leiden dabei an unkontrollierbaren Bewegungen oder Lautäußerungen, die sie nicht bewusst steuern können.
Bis heute haben sie auf YouTube rund 2 Millionen Abonnenten. Auch auf Instagram folgen Jan fast eine halbe Million Menschen.
Wie "Gewitter im Kopf" Deutschland eroberte
Seine Erkrankung machte Zimmermann erstmals in einem Beitrag der ProSieben-Show "Galileo" im Februar 2019 öffentlich. Die Reportage stieß auf große Resonanz, kurz darauf startete er seinen eigenen YouTube-Kanal.
Innerhalb kürzester Zeit gingen auch dort seine Videos viral und Jan erlangte deutschlandweit Bekanntheit. Fans schätzen seine lockere und lustige Art, mit der eigentlich harten und anstrengenden Krankheit umzugehen.
Trotz des Erfolgs, wurde der Wunsch nach einem Leben ohne Tics, bei dem Youtube-Star immer lauter. Ende 2022 ließ er sich einen Hirnschrittmacher einsetzen, der helfen sollte, die Aussetzer zu unterdrücken.
Als Folge erklärte er im Juni 2023, sich weitgehend von Social Media zurückzuziehen und seinen Hauptberuf als YouTuber aufzugeben. Die Operation sollte ihm die Arbeit in einem "normalen" Job ermöglichen.
Trotzdem blieb Tourette weiterhin ein Teil seines Lebens, weshalb sich Jan und Tim im Februar 2025 für ein Comeback entscheiden. Ob die Erkrankung in Zusammenhang mit seinem viel zu frühen Tod steht, ist aktuell nicht bekannt.
Erstmeldung am 24. November um 13.54 Uhr, Update um 14.36 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ janzett98