Schock in der deutschen YouTube-Szene: "Gewitter im Kopf"-Star Jan Zimmermann (†27) tot

Königswinter - Der Deutsche YouTube -Star Jan Zimmermann (†27) wurde tot in seiner Wohnung in Königswinter ( NRW ) bei Bonn aufgefunden.

Der deutsche YouTuber Jan Zimmermann, alias "Gewitter im Kopf", wurde mit nur 27 Jahren tot in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ janzett98

Wie die BILD von der zuständigen Bonner Polizei erfahren haben will, wurde der beliebte Influencer "am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden."

Laut Obduktion gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass jemand anderes beteiligt war.

Jan Zimmermann wurde 2019 mit seinem Freund Tim Lehmann (26) deutschlandweit bekannt. Auf ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" teilten die beiden auf humorvolle Art Jans Leben mit der neurologischen Krankheit Tourette.

Jan nannte er seine Tics liebevoll "Gisela". Betroffene leiden dabei an unkontrollierbaren Bewegungen oder Lautäußerungen, die sie nicht bewusst steuern können.

Bis heute haben sie auf YouTube rund 2 Millionen Abonnenten. Auch auf Instagram folgen Jan fast eine halbe Million Menschen.