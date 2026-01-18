Schwanger im Bau-Chaos: Traum vom Eigenheim stellt Dani und Tobi auf die Probe

Schkopau - Dani (28) und Tobi (27) bauen das Haus ihrer Eltern zu ihrem zukünftigen Zuhause um. Bei der VOX-Sendung "Ab in die Ruine!" gewähren sie einen Einblick in die Herausforderungen, die das Leben auf der Baustelle mit sich bringt.

Nach circa zwei Jahren Bauzeit ziehen Tobi (27) und Dani (28) mit ihrem Sohn Victor auf die Baustelle. © RTL / Tokee Bros

"Ich würde nicht auf die Baustelle ziehen", rät Schwager Sven, noch während er beim Umzug hilft.

Nach etwa zwei Jahren Bauphase haben Dani (28, Erzieherin) und Tobi (27, Lagerfachkraft) ihre Mietwohnung aufgegeben, um zwei provisorisch eingerichtete Zimmer zu beziehen. Der eigentliche Plan war es, erst nach Fertigstellung in dem Haus zu wohnen. Jetzt stellt sich das Paar schon noch Monate vor Ende dem Bauchaos.

"Ist schon ein bisschen verrückt. Wir wissen auch noch nicht so richtig, wohin das geht, ob das gut ist", zweifelt auch die 28-Jährige. "Wir haben kein richtiges Badezimmer. Die Küche haben wir notdürftig eingerichtet. Wir haben keinen Herd, wir haben kein Ceranfeld, wir haben keinen richtigen Abfluss."

Dass sie jetzt in dem Haus wohnen, habe sie zwar noch nicht realisiert, aber die Vorfreude sei bereits der Erkenntnis, das jetzt jeden Tag so machen zu müssen, gewichen.

Doch was Dani Sorgen bereitet, nimmt Tobi glücklicherweise ziemlich locker: "Hier fehlt noch die Tür, aber das Schöne ist, wir haben dann immer schöne frische Luft. Dafür können uns dann mal in der Nacht die wilden Tiere besuchen kommen."