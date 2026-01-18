Schwanger im Bau-Chaos: Traum vom Eigenheim stellt Dani und Tobi auf die Probe
Schkopau - Dani (28) und Tobi (27) bauen das Haus ihrer Eltern zu ihrem zukünftigen Zuhause um. Bei der VOX-Sendung "Ab in die Ruine!" gewähren sie einen Einblick in die Herausforderungen, die das Leben auf der Baustelle mit sich bringt.
"Ich würde nicht auf die Baustelle ziehen", rät Schwager Sven, noch während er beim Umzug hilft.
Nach etwa zwei Jahren Bauphase haben Dani (28, Erzieherin) und Tobi (27, Lagerfachkraft) ihre Mietwohnung aufgegeben, um zwei provisorisch eingerichtete Zimmer zu beziehen. Der eigentliche Plan war es, erst nach Fertigstellung in dem Haus zu wohnen. Jetzt stellt sich das Paar schon noch Monate vor Ende dem Bauchaos.
"Ist schon ein bisschen verrückt. Wir wissen auch noch nicht so richtig, wohin das geht, ob das gut ist", zweifelt auch die 28-Jährige. "Wir haben kein richtiges Badezimmer. Die Küche haben wir notdürftig eingerichtet. Wir haben keinen Herd, wir haben kein Ceranfeld, wir haben keinen richtigen Abfluss."
Dass sie jetzt in dem Haus wohnen, habe sie zwar noch nicht realisiert, aber die Vorfreude sei bereits der Erkenntnis, das jetzt jeden Tag so machen zu müssen, gewichen.
Doch was Dani Sorgen bereitet, nimmt Tobi glücklicherweise ziemlich locker: "Hier fehlt noch die Tür, aber das Schöne ist, wir haben dann immer schöne frische Luft. Dafür können uns dann mal in der Nacht die wilden Tiere besuchen kommen."
Ab geht's zur Schwiegermutti: Wenn die Eltern direkt nebenan wohnen
"Dadurch dass wir hier kein Badezimmer haben, gehe ich jetzt natürlich zur Schwiegermutti duschen", erklärt Tobi, während er sich auf den Weg macht.
In Schkopau, einer Gemeinde zwischen Halle und Leipzig, baut das Paar das Haus von Danis Eltern aus.
"Früher wollte ich eigentlich nie hierher, weil ich dachte, bist hier groß geworden, eigentlich willst du raus, die Welt sehen und auswandern, Hauptsache fort von hier", erinnert sich die Erzieherin. "Dann haste mich das erste Mal hierhergeschleppt und hast mir das gezeigt", ergänzt Tobi. "Und jetzt sind wir jeden Tag hier. So schnell geht's", lacht Dani.
Ein Haus umzubauen, wo die Schwiegereltern gleich nebenan wohnen, traue sich zwar nicht jeder zu aber mit seinen Schwiegereltern sei es möglich, freut sich auch Tobi.
"Ein halbes Jahr hast du noch Zeit": Kleinkind und Schwangerschaft erhöhen den Druck
"Wir wohnen jetzt seit 6 Wochen ungefähr hier, und man hat sich so langsam dran gewöhnt, also vor allen Dingen an den Dreck", gesteht Dani.
In den letzten sechs Wochen habe sich in dem Haus schon so einiges getan. Zahlreiche Fleißarbeiten würden das Durchhaltevermögen der beiden dennoch tagtäglich auf die Probe stellen.
Immerhin soll es ja auch zügig vorangehen, denn nicht nur der knapp ein Jahr alte Sohn Victor warte darauf, endlich in sein neues Zimmer ziehen.
"Ein halbes Jahr hast du noch Zeit. Bis dahin müssen wir fertig werden", fordert die Hausherrin. "Ich bin nämlich im vierten Monat schwanger und in einem halben Jahr kriegen wir noch ein Baby", verkündet sie.
Bis dahin haben die Eltern noch einiges zu erledigen. Wie sie sich die Zukunft ihrer "Ruine" vorstellen, seht Ihr am Sonntag, um 18.10 Uhr, auf VOX oder vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Tokee Bros