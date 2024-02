Sebastian Fitzek: Öffentliche E-Mail-Adresse brachte die goldene Idee

"Ein offizielles Telefon, an dem wirklich Menschen sind, die einen dann nach Hause begleiten, wenn man Angst hat; die im Notfall auch die Polizei informieren. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht: A) Super Idee. Und: B) Das ist ein perfektes Thriller-Setting", erklärte Fitzek.

Jedoch hat dann auch eine Leserin Fitzek in ihrem Schreiben berichtet, dass sie bei einem Begleittelefon arbeite, das Menschen beistehe, die in der Dunkelheit im Freien unterwegs seien.

"Ich habe bei meinem ersten Buch den Fehler begangen, dass ich meine E-Mail-Adresse angegeben habe", sagte der Schriftsteller am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der Prime-Video-Verfilmung des Romans.

Der Streamingdienst fasst es so zusammen: "Als Jules seinen Dienst am Begleittelefon antritt, einem telefonischen Support für Frauen, die sich alleine auf dem Nachhause Weg befinden, sieht alles nach einem ruhigen Samstagabend aus. Bis der Anruf einer jungen Mutter namens Klara bei ihm landet, die behauptet, sie würde noch in dieser Nacht durch einen berüchtigten Frauenmörder sterben. Dieser hat ihr zuvor ein Ultimatum gestellt: Entweder sie tötet ihren Ehemann oder sie wird selbst noch heute Nacht ermordet."

So beginne Klaras verzweifelte Flucht vor dem sogenannten Kalenderkiller – mit Jules am Telefon, der ihre einzige Hoffnung auf Rettung ist.

Produzentinnen des Films sind Regina Ziegler, Barbara Thielen und Susa Kusche für Ziegler Film. Adolfo J. Kolmerer führt Regie nach einem Drehbuch von Susanne Schneider.