Überfall im falschen Polizei-Outfit: Dieser brutale Köln-Fall landet bei "Aktenzeichen XY"

Köln - Ein brutaler Raubüberfall aus Köln beschäftigt bald ein Millionenpublikum. Der Fall wird in der nächsten Ausgabe von " Aktenzeichen XY… Ungelöst " am 18. März vorgestellt.

Zwei Täter stürmten die Wohnung eines 44-Jährigen in Köln. Einer von ihnen trug dabei ein Shirt mit "Polizei"-Aufdruck. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Die Tat liegt bereits etwas zurück, doch die Ermittler hoffen jetzt auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Im Mittelpunkt steht ein 44-jähriger Kölner, der im Oktober 2023 Opfer eines besonders hinterhältigen Überfalls wurde.

Der Mann hatte kurz zuvor einen Bankkredit über rund 50.000 Euro aufgenommen.

Einen Teil davon investierte er in eine neue Wohnungseinrichtung und eine längere Reise. Den Rest bewahrte er in seiner Wohnung auf.

Am 21. Oktober 2023, kurz vor 22 Uhr, lag der Kölner auf seinem Sofa und schlief, als plötzlich zwei Unbekannte seine Wohnung stürmten.

Die Täter überwältigen den Mann sofort und fesselten ihn. Einer von ihnen trug ein Shirt mit der Aufschrift "Polizei".

Deshalb glaubte das Opfer zunächst, es handle sich um einen echten Polizeieinsatz. Doch schnell wurde klar: Das ist eine Falle.