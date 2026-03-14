"Habe Dreck gefressen!" Dschungel-Liebling Hubert Fella würde sofort wieder ins Camp

Hamburg - Für viele Fans war Hubert Fella (58) der eigentliche Gewinner der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" . Zwar landete der Drittplatzierte am Ende nicht auf dem Dschungelthron, doch für zahlreiche Zuschauer bleibt er der "Dschungelkönig der Herzen". Warum er seinem Mitstreiter Gil Ofarim (43) den Sieg trotzdem gönnt - und wieso er jederzeit wieder ins Camp gehen würde -, verriet der Mann von Matthias Mangiapane (42) im Gespräch mit TAG24 bei der Eröffnung von Olivia Jones' " Dschungel-Bar " in Hamburg .

Hubert Fella (58, l.) zusammen mit Olivia Jones (56) und Julian F. M. Stoeckel (38) am Mittwoch bei der Eröffnung von "Olivias Dschungel-Bar" in Hamburg. © Citynewstv

"Ich würde auf jeden Fall wieder in den Dschungel. Es war für mich eine Riesenerfahrung: Ich habe Dreck gefressen, neun Kilo abgenommen und fast nicht geschlafen und am Lagerfeuer Sachen erzählt, die ich nicht für möglich gehalten hätte", so der 58-Jährige.

Das Härteste seien vor allem die Prüfungen gewesen, besonders eine hat Hubert Fella noch bildlich vor Augen: "Ich war da unten in der Flaschenrücknahme und es war Horror", erinnert er sich.

"Meine Arme sind zusammengebrochen, ich hatte kein bisschen Kraft mehr, ich war komplett fertig."

Am Ende holte er immerhin zwei Sterne und sorgte im Dschungelcamp sogar noch für eine Premiere: "Sonja [Zietlow] hat zu mir gesagt: 'Im Liegen hat uns auch noch keiner die Sterne zugeschmissen'", so der Reality-TV-Star lachend.

Wen er gerne bei einer erneuten Teilnahme im Dschungelcamp dabeihätte, weiß Fella auch schon: "Helene Fischer, Dieter Bohlen und natürlich Florian Silbereisen". Der Reality-Star ist sich sicher: Das würde für ordentlich Drama sorgen. "Es muss ja auch ein bisschen krachen zusammen", so Fella lachend.