"Habe Dreck gefressen!" Dschungel-Liebling Hubert Fella würde sofort wieder ins Camp
Hamburg - Für viele Fans war Hubert Fella (58) der eigentliche Gewinner der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zwar landete der Drittplatzierte am Ende nicht auf dem Dschungelthron, doch für zahlreiche Zuschauer bleibt er der "Dschungelkönig der Herzen". Warum er seinem Mitstreiter Gil Ofarim (43) den Sieg trotzdem gönnt - und wieso er jederzeit wieder ins Camp gehen würde -, verriet der Mann von Matthias Mangiapane (42) im Gespräch mit TAG24 bei der Eröffnung von Olivia Jones' "Dschungel-Bar" in Hamburg.
"Ich würde auf jeden Fall wieder in den Dschungel. Es war für mich eine Riesenerfahrung: Ich habe Dreck gefressen, neun Kilo abgenommen und fast nicht geschlafen und am Lagerfeuer Sachen erzählt, die ich nicht für möglich gehalten hätte", so der 58-Jährige.
Das Härteste seien vor allem die Prüfungen gewesen, besonders eine hat Hubert Fella noch bildlich vor Augen: "Ich war da unten in der Flaschenrücknahme und es war Horror", erinnert er sich.
"Meine Arme sind zusammengebrochen, ich hatte kein bisschen Kraft mehr, ich war komplett fertig."
Am Ende holte er immerhin zwei Sterne und sorgte im Dschungelcamp sogar noch für eine Premiere: "Sonja [Zietlow] hat zu mir gesagt: 'Im Liegen hat uns auch noch keiner die Sterne zugeschmissen'", so der Reality-TV-Star lachend.
Wen er gerne bei einer erneuten Teilnahme im Dschungelcamp dabeihätte, weiß Fella auch schon: "Helene Fischer, Dieter Bohlen und natürlich Florian Silbereisen". Der Reality-Star ist sich sicher: Das würde für ordentlich Drama sorgen. "Es muss ja auch ein bisschen krachen zusammen", so Fella lachend.
Hubert Fella über Gil Ofarim: "Ich hoffe, er hat seine Schulden bezahlt"
Vor allem habe die Dschungelteilnahme Huber Fella aber eines gebracht: viele neue Fans! "Ich habe über 50.000 neue Follower bei Instagram und bei TikTok habe ich, glaube ich, 30.000 oder 40.000 dazugewonnen!" Bis heute habe er immer noch Tausende Nachrichten offen, die er spätestens bis zum Sommer alle beantworten will.
"Viele haben täglich für mich angerufen und später gesagt: 'Du warst unser Dschungelkönig der Herzen.' Mehr kann dir nicht passieren. Das bringt mir zehnmal mehr, als wenn ich irgendein Arschl*** wäre und hätte die Krone geholt", sagt Fella offen. Neid auf den Gewinner verspüre er nicht. "Ich habe es ihm zum Schluss auch gegönnt", so Fella über Gil Ofarim.
"Er hat alle Prüfungen gut gemacht und war superhöflich zu mir." Die beiden hätten sich im Camp sogar bestens verstanden. "Wir haben sogar zusammen geduscht", erzählt Fella lachend.
Sein Standpunkt in der aktuellen Debatte rund um den amtierenden Dschungelkönig fällt deshalb eindeutig aus: "Ich kann gegen den Gil überhaupt nichts sagen. Ich glaube, er hat das Geld auch gebraucht, und ich hoffe, dass er das auch weitergegeben und seine Schulden damit bezahlt hat."
Titelfoto: RTL