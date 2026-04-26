"Ich war einfach dumm": Ex-DSDS-Star rechnet mit sich selber ab

Wuppertal - Reality-Star Anita Latifi (29) scheint ihre Vergangenheit als "Krawallbürste" im TV zu bereuen und zeigt sich plötzlich von einer ganz anderen Seite.

Zuletzt sorgte Anita Latifi (29) bei "Kampf der Realitystars" 2025 mit viel Temperament für Aufsehen. (Archivbild) © RTLZWEI

Bei "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check" auf YouTube wird es für Anita emotional. Statt lautem TV-Auftritt gibt es diesmal echte Tränen und ehrliche Worte über ihr früheres Leben.

Schonungslos schaut sie zurück und sagt über ihre Ausraster in Reality-Shows: "Das, was ich dort gemacht habe, war völliger Bullshit, um ehrlich zu sein [...] Ich schieb' das auf mich selber. Ich war einfach in dem Zeitpunkt dumm."

Die 29-Jährige, die 2014 durch DSDS bekannt wurde, spricht dabei auch über ihre harte Zeit hinter den Kulissen. Streit, Druck und persönliche Abstürze haben sie lange begleitet.

Astrologe Alexander Kopitkow entschlüsselt diese Probleme in Anitas Vergangenheit und rührt sie zu Tränen. Dabei verrät sie: "Es gibt familiär eine Blockade leider [...] Ich hab alles gegeben, aber es wurde nicht wertgeschätzt."

Weiter geht die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin nicht darauf ein. Stattdessen versucht sie sich auf die Zukunft zu konzentrieren und eine echte Löwenmama für ihren kleinen Sohn zu sein, der im September 2025 zu Welt kam.