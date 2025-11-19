Sommerhaus-Streitpaar überrascht mit ehrlichem Geständnis

Köln - Im " Sommerhaus der Stars " flogen dieses Jahr die Fetzen. Mittendrin im Dauerkrach: Jennifer Degenhart (27) und Marvin Kleinen (31) aus Aachen. Jetzt geben sie zu: Ihre Beziehung hat toxische Züge.

Jennifer Degenhart (27) und Marvin Kleinen (31) zofften sich immer wieder im Sommerhaus. © RTL

Beim großen Wiedersehen sprach Moderatorin Frauke Ludowig (61) das Paar auf die vielen heftigen Streitereien an. Obendrein wollte sie wissen, ob beide eine toxische Beziehung führen?

Jenny wich nicht aus, im Gegenteil: "Ja, die ist auch ein bisschen toxisch, definitiv", sagte sie offen. Sie selbst beschrieb sich als jemanden, der alles sofort klären will, während Marvin lieber schmollen und abhauen würde.

Das Problem: Am Ende sei meistens sie diejenige gewesen, die sich entschuldigt, auch wenn er Mist gebaut hat.

Frauke hakte direkt nach: "Und dann kommst du und entschuldigst dich für etwas, was er eigentlich getan hat?".

"Ja, ich will einfach, dass wir wieder Frieden haben. Und das ist auch toxisch", so Jenny. Dennoch habe sie aber verstanden, dass dieses Muster nicht gesund sei und Marvin habe ebenfalls kapiert, dass auch er etwas ändern müsse.