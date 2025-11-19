Sommerhaus-Streitpaar überrascht mit ehrlichem Geständnis
Köln - Im "Sommerhaus der Stars" flogen dieses Jahr die Fetzen. Mittendrin im Dauerkrach: Jennifer Degenhart (27) und Marvin Kleinen (31) aus Aachen. Jetzt geben sie zu: Ihre Beziehung hat toxische Züge.
Beim großen Wiedersehen sprach Moderatorin Frauke Ludowig (61) das Paar auf die vielen heftigen Streitereien an. Obendrein wollte sie wissen, ob beide eine toxische Beziehung führen?
Jenny wich nicht aus, im Gegenteil: "Ja, die ist auch ein bisschen toxisch, definitiv", sagte sie offen. Sie selbst beschrieb sich als jemanden, der alles sofort klären will, während Marvin lieber schmollen und abhauen würde.
Das Problem: Am Ende sei meistens sie diejenige gewesen, die sich entschuldigt, auch wenn er Mist gebaut hat.
Frauke hakte direkt nach: "Und dann kommst du und entschuldigst dich für etwas, was er eigentlich getan hat?".
"Ja, ich will einfach, dass wir wieder Frieden haben. Und das ist auch toxisch", so Jenny. Dennoch habe sie aber verstanden, dass dieses Muster nicht gesund sei und Marvin habe ebenfalls kapiert, dass auch er etwas ändern müsse.
Reality-Zoff als Beziehungstest: Jenny und Marvin halten zusammen
Als es darum ging, wer meist der Auslöser für Streit ist, zeigte sich Jenny reflektiert: "Da gibt es nicht nur den, der die Fehler macht oder nur die, die die Fehler macht. Das ist ein Geben und Nehmen. Beide machen Fehler".
Der Sommerhaus-Fluch hat also nicht eingeschlagen. Stattdessen scheint es so, als seien beide durch die Konfrontationen noch ein Stück enger zusammengewachsen.
Auf Instagram nehmen sie ihre Fans immer wieder im Alltag mit und zeigen, dass ihre Beziehung offenbar weitgehend harmonisch funktioniert.
Dennoch: Die beiden haben schon eine Trennung hinter sich und sind erst seit Juni 2025 wieder ein Paar.
Ihr Liebescomeback fand bei "Ex on the Beach" statt, wo sie sich nach der Sendung wieder versöhnten.
Titelfoto: RTL