Lovestory dieses Ex-Dschungelcampers begann im Postfach

Köln - Jörg Dahlmann (66) ist vielen noch als der Sky-Kommentator mit der großen Klappe im Ohr, inzwischen tingelt er lieber durch die Reality-Welt. Immer an seiner Seite: Freundin Claudia Pöhlmann. Jetzt packen sie aus, wie verrückt ihre Lovestory eigentlich wirklich begann.

Jörg Dahlmann (66) steht hinten in der Mitte der Reihe und nahm im Januar 2025 am Dschungelcamp teil. (Archivbild) © RTL/DPA

Gegenüber RTL erzählt der Ex-Dschungelcamper, dass Jahre dazwischenlagen, bevor die beiden ein Paar wurden.

Angefangen habe es mit einer ziemlich banalen Nachricht im Postfach. Denn Claudia, Personaltrainerin mit Mallorca-Umzugsplänen, schrieb Dahlmann damals einfach an. Über einen Kontakt kam sie an seine Adresse, wollte wissen, ob "Sporttherapeuten auf Mallorca einen Markt haben".

Jörg antwortete steif wie ein Finanzamt: "Sehr geehrte Frau Pöhlmann, ich kann offen gesagt nichts dazu sagen." Danach herrschte erst mal wieder Funkstille.

Wie der Zufall es wollte, sahen die beiden sich Jahre später am Flughafen in Mallorca wieder. Dort stiegen sie in denselben Zubringerbus, ohne zu wissen, wer der andere ist.

Sie quatschten, er erzählte irgendwas von einer Sporttherapeutin, mit der er vor Ewigkeiten mal Kontakt hatte und Claudia überrascht: "Ja, das war ich." Trotzdem passierte erstmal wieder gar nichts. Denn beide waren zu diesem Zeitpunkt noch vergeben und im eigenen Leben unterwegs.