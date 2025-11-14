Lovestory dieses Ex-Dschungelcampers begann im Postfach
Köln - Jörg Dahlmann (66) ist vielen noch als der Sky-Kommentator mit der großen Klappe im Ohr, inzwischen tingelt er lieber durch die Reality-Welt. Immer an seiner Seite: Freundin Claudia Pöhlmann. Jetzt packen sie aus, wie verrückt ihre Lovestory eigentlich wirklich begann.
Gegenüber RTL erzählt der Ex-Dschungelcamper, dass Jahre dazwischenlagen, bevor die beiden ein Paar wurden.
Angefangen habe es mit einer ziemlich banalen Nachricht im Postfach. Denn Claudia, Personaltrainerin mit Mallorca-Umzugsplänen, schrieb Dahlmann damals einfach an. Über einen Kontakt kam sie an seine Adresse, wollte wissen, ob "Sporttherapeuten auf Mallorca einen Markt haben".
Jörg antwortete steif wie ein Finanzamt: "Sehr geehrte Frau Pöhlmann, ich kann offen gesagt nichts dazu sagen." Danach herrschte erst mal wieder Funkstille.
Wie der Zufall es wollte, sahen die beiden sich Jahre später am Flughafen in Mallorca wieder. Dort stiegen sie in denselben Zubringerbus, ohne zu wissen, wer der andere ist.
Sie quatschten, er erzählte irgendwas von einer Sporttherapeutin, mit der er vor Ewigkeiten mal Kontakt hatte und Claudia überrascht: "Ja, das war ich." Trotzdem passierte erstmal wieder gar nichts. Denn beide waren zu diesem Zeitpunkt noch vergeben und im eigenen Leben unterwegs.
Jörg Dahlmann: Glücklich, verliebt und vielleicht bald verlobt
Erst als beide wieder solo waren, trafen sie sich noch mal zum Golfen. Und ab da nahm das Ganze Fahrt auf.
Seit zwei Jahren sind sie jetzt offiziell ein Paar. Dahlmann schwärmt: "Jetzt sind wir überglücklich und verbringen eine traumhaft schöne Beziehung."
Claudia begleitete ihn sogar in den australischen Dschungel und stand als Fels in der Brandung neben ihm.
Im RTL-Gespräch wird es dann sogar ziemlich kitschig. Dem früheren Moderator rutscht eine Miniliebeserklärung raus: "Wenn ich ein Bild von ihr malen dürfte, würde ich ein riesiges Herz malen und zwei Mini-Füßchen bzw. Händchen."
Und wie sieht es mit einer möglichen Hochzeit aus? Auch darüber wurde offenbar schon gesprochen.
"Das Thema steht im Raum, aber nur im Raum. Den Antrag mache ich, wenn es wirklich passt", meint Dahlmann.
Titelfoto: Bildmontage: RTL/dpa, Thomas Banneyer/dpa