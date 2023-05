Sorge um Jasmin Tawils Sohn Ocean (3): "Wird wahrscheinlich verstört sein"

Berlin - Jasmin Tawils (40) Söhnchen Ocean (3) ist inzwischen wieder in Deutschland gelandet. Doch Großvater Michael Weber (63) ist in großer Sorge um seinen Enkel.

Jasmin Tawils (40) Sohn Ocean ist wieder zurück in Deutschland. Doch die Sorge um den Dreijährigen hält an. © Instagram/jasmintawil, dpa/Britta Pedersen (Bildmontage)

Nach ihrer Verhaftung in Costa Rica und dem anschließenden Psychiatrie-Aufenthalt ist Jasmin Tawil seit Ende März wieder in Deutschland. Die 40-Jährige soll sich aktuell ohne Meldebescheinigung und ohne festen Wohnsitz auf Sylt aufhalten.

Auch ihr Sohnemann Ocean soll in der vergangenen Woche in der Heimat gelandet sein, nachdem er die Zeit davor in einem Heim in Mittelamerika gelebt hatte. Wie RTL berichtete, bestieg der Junge in Begleitung der Bundespolizei ein Flugzeug in Costa Rica und wurde nach der Landung in Frankfurt zu einer Pflegefamilie gebracht.

Ganz schön viel für ein dreijähriges Kind - das findet auch Jasmin Tawils Vater Michael Weber. In einem RTL-Interview sagte dieser in Bezug auf seinen Enkel: "Er wird wahrscheinlich verstört sein."

Denn Ocean habe in Deutschland keine Bezugsperson, verstehe die Sprache nicht richtig. Von einem Informanten in Costa Rica will Weber gar erfahren haben, dass der Junge aufgehört habe zu sprechen.

Doch auf Ocean könnte noch mehr zukommen. Denn nun ist der Streit um das Sorgerecht entbrannt.

So hat der in Berlin und auf Mallorca lebende Weber beim zentralen Familiengericht die Vormundschaft für seinen Enkel beantragt.