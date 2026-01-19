Sparkassen-Einbruch: "Aktenzeichen XY" soll den Durchbruch bringen

Gelsenkirchen - Der spektakuläre Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse ist an diesem Mittwoch Thema bei der Fahndungssendung " Aktenzeichen XY… Ungelöst ".

In dieser Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen wurden 3100 Schließfächer geleert. Die Fahndung läuft weiter. © Christoph Reichwein/dpa

Wie das ZDF ankündigt, wird der Fall den Zuschauern um 20.15 Uhr präsentiert.

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt.

Dort räumten sie rund 3100 Kundenschließfächer aus. Der Schaden wird auf einen hohen Millionenbetrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt mit starken Kräften und will beispielsweise sämtliche Schließfachbesitzer einzeln befragen.