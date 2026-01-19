Sparkassen-Einbruch: "Aktenzeichen XY" soll den Durchbruch bringen

Der spektakuläre Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse ist an diesem Mittwoch Thema bei der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst".

Von Rolf Schraa und Alina Eultgem

In dieser Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen wurden 3100 Schließfächer geleert. Die Fahndung läuft weiter.
In dieser Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen wurden 3100 Schließfächer geleert. Die Fahndung läuft weiter.  © Christoph Reichwein/dpa

Wie das ZDF ankündigt, wird der Fall den Zuschauern um 20.15 Uhr präsentiert.

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt.

Dort räumten sie rund 3100 Kundenschließfächer aus. Der Schaden wird auf einen hohen Millionenbetrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt mit starken Kräften und will beispielsweise sämtliche Schließfachbesitzer einzeln befragen.

"Aktenzeichen XY… Ungelöst" hat in der Vergangenheit schon mehrfach bei der Aufklärung von Verbrechen geholfen. (Archivbild)
"Aktenzeichen XY… Ungelöst" hat in der Vergangenheit schon mehrfach bei der Aufklärung von Verbrechen geholfen. (Archivbild)  © Peter Kneffel/dpa

Eine heiße Spur zu Tätern und Beute gibt es aber offensichtlich noch nicht.

Durch die Sendung erhofft sich die Kriminalpolizei weitere Hinweise zur Klärung des Falls.

