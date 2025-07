Spielt er "Draco Malfoy" bald auf Deutsch? Tom Felton verzaubert Hamburg

Großes Jubiläum in Hamburg: Das "Mehr! Theater am Großmarkt" feierte am Donnerstagabend seinen 10. Geburtstag mit Harry-Potter-Star Tom Felton (37).

Von Madita Eggers

Hamburg - Großes Jubiläum in Hamburg: Das "Mehr! Theater am Großmarkt" feierte am Donnerstagabend seinen 10. Geburtstag mit zahlreichen Promis und Harry-Potter-Fans, die vor allem wegen einem der Star-Gäste besonders aufgeregt waren. Tom Felton (37) bekannt als "Draco Malfoy" aus den "Harry Potter"-Filmen reiste für die "fantastische Show" extra in die Hansestadt und gab sein Lila-Teppich-Debüt.

Tom Felton (37) auf dem lila Teppich anlässlich des 10. Jubiläums des "Mehr! Theater am Großmarkt" im Gespräch mit TAG24. Zwischen 2001 und 2011 verkörperte der Brite den Slytherin-Schüler "Draco Malfoy" in allen acht "Harry Potter"-Filmen. © TAG24/Alice Nägle "Hamburg ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa – mit all seinem Leben, den tollen Menschen und der einzigartigen Kultur", wie der 37-Jährige im TAG24-Gespräch verriet. "Und gerade heute, zum 10-jährigen Jubiläum dieses schönen Theaters und dem vierjährigen Bestehen der Potter-Crew hier – gibt es eigentlich keinen besseren Grund, als in Hamburg zu sein." Seit 2021 ist das "Mehr! Theater am Großmarkt" die magische Heimat der deutschen Version der Show "Harry Potter und das verwunschene Kind". Unterhaltung Vom KZ zur Theaterikone: Regisseurin will Ida Ehre zurück ins Rampenlicht holen Unterhaltung Sport1-Boss: "Sexy Sport Clips haben Kult-Status" - aber wann kommen sie zurück? "Heute ist es das erste Mal, dass ich das Stück in einer anderen Sprache sehe. Ich habe es schon viele, viele Male in London, New York und Los Angeles gesehen", so Felton weiter. "Also ich kenne die Geschichte natürlich gut. Mein Deutsch ist allerdings nicht besonders gut – mal schauen, wie gut ich mitkomme. Aber ich bin wirklich aufgeregt! Und dieses Theater gehört definitiv zu den schönsten, in denen ich je war." Der Schauspieler wird ab November selbst in der Broadway-Version von "Harry Potter und das verwunschene Kind" zu sehen sein und wieder in seine Parade-Rolle - des inzwischen erwachsenen "Draco Malfoy" – schlüpfen. Kann er sich vorstellen diese auch mal in Hamburg zu spielen? "Wer weiß, aber dafür müsste mein Deutsch noch deutlich besser werden! (lacht)"

Bereits Stunden vor dem Event standen die Fans vor dem Theater, um vielleicht ein Selfie oder Autogramm mit dem "Harry Potter"-Star zu ergattern. Und sie wurden nicht enttäuscht: Nachdem Tom Felton (37) über den lila Teppich geschritten war, huschte er noch einmal um die Ecke und erfüllte die Wünsche seiner wartenden Fans. © Tag24/Madita Eggers

Im Rahmen der Feierlichkeiten überreichte Tom Felton zusammen mit Marcel Neitzel, Leiter des Theaters am Großmarkt (m.), einen Spendenscheck von 25.000 Euro an Fabienne Ackermann von der "Aktion Mensch". © Ulrich Schaarschmidt

