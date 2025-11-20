"First Dates": Steffi ist bestens gelaunt bis Michael ein Detail raushaut, das sie sprachlos macht

Köln - Eigentlich startet für Steffi (30) bei " First Dates " alles perfekt, bis Date-Partner Michael (29) beim Thema Hochzeit plötzlich aus seiner Vergangenheit erzählt.

Steffi (30) ist geschockt, als Date-Partner Michael von seiner früheren Verlobung spricht. © RTL+/Screenshot

Als sich die beiden vor Gastgeber Roland Trettl (54) erstmals gegenüberstehen, scheint die Harmonie zunächst zu stimmen.

Doch schnell kommen die beiden am Tisch aufs Thema Heiraten zu sprechen. Michael lehnt sich vor und sagt locker: "Ich drops einfach … ich war schon mal verlobt."

Steffi macht große Augen, bleibt aber erst so richtig hängen, als er beiläufig erwähnt, dass sie nicht zusammengewohnt haben.

"Ihr habt euch verlobt, obwohl ihr nicht mal zusammengezogen seid? Das ist doch ein Scherz", entgegnet Steffi dem Berufsschullehrer entsetzt.

Michael versucht die Situation zu erklären – seine damalige Freundin sei fast immer bei ihm gewesen. Doch für Steffi ist das kein Argument: "Das ist nicht dasselbe", sagt sie energisch.

Michael gibt zu, heute würde er so etwas nicht mehr machen. Dennoch hinterlässt die Beichte einen dicken Fragezeichen-Klumpen zwischen ihnen.