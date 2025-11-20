"First Dates": Steffi ist bestens gelaunt bis Michael ein Detail raushaut, das sie sprachlos macht
Köln - Eigentlich startet für Steffi (30) bei "First Dates" alles perfekt, bis Date-Partner Michael (29) beim Thema Hochzeit plötzlich aus seiner Vergangenheit erzählt.
Als sich die beiden vor Gastgeber Roland Trettl (54) erstmals gegenüberstehen, scheint die Harmonie zunächst zu stimmen.
Doch schnell kommen die beiden am Tisch aufs Thema Heiraten zu sprechen. Michael lehnt sich vor und sagt locker: "Ich drops einfach … ich war schon mal verlobt."
Steffi macht große Augen, bleibt aber erst so richtig hängen, als er beiläufig erwähnt, dass sie nicht zusammengewohnt haben.
"Ihr habt euch verlobt, obwohl ihr nicht mal zusammengezogen seid? Das ist doch ein Scherz", entgegnet Steffi dem Berufsschullehrer entsetzt.
Michael versucht die Situation zu erklären – seine damalige Freundin sei fast immer bei ihm gewesen. Doch für Steffi ist das kein Argument: "Das ist nicht dasselbe", sagt sie energisch.
Michael gibt zu, heute würde er so etwas nicht mehr machen. Dennoch hinterlässt die Beichte einen dicken Fragezeichen-Klumpen zwischen ihnen.
Bei dem Spitznamen "Ballermann-Maus" hört für Steffi der Spaß auf
Auch beim Thema Reisen wird es nicht besser. Steffi liebt Strand, ausruhen, Sonne tanken. Michael dagegen will Action und möglichst viel unterwegs sein.
Als die Einzelhandelskauffrau erzählt, dass sie auch mal alleine nach Mallorca fliegt, fragt er:
"Bist du so 'ne Ballermann-Maus?". Die 30-Jährige verzieht das Gesicht. "Ob ich mit dem Spitznamen zufrieden bin, weiß ich nicht", sagt sie im Interview kühl.
Genauso gehen die Vorstellungen in Sachen Zukunft auseinander: Michael will unbedingt drei Kinder. Doch Steffi könnte sich ein Leben ohne vorstellen und wäre auch glücklich "als coole Tante".
An der Rechnung zeigt Michael dann wahre Gentleman-Manieren. Doch das allein reicht am Ende nicht. Er sieht zu viele große Unterschiede. Und Steffi? "Wäre bei mir auch so ausgefallen", sagt sie ehrlich.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot